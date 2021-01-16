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Какого числа выходят с зимних каникул 2021 школьники Новосибирской области и сохраняется ли дистант. Официальный ответ министра

12:36 16.01.2021 Фото: pixabay.com
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Во все муниципальные районы и городские округа направлено письмо о соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований в период обучения с начала третьей четверти.

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Ранее каникулы были продлены на неделю
Школьники и учащиеся учреждений среднего профессионального образования Новосибирской области возвращаются к обучению в обычном формате с 18 января. Учебный процесс во всех образовательных организациях продолжится в очном режиме.

Как отметил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук, руководителям органов управления образованием муниципальных районов и городских округов направлено письмо о соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований в период обучения. В письме также говорится о том, что в регионе началась вакцинация против коронавируса.

«Поскольку работники системы образования Новосибирской области входят в группу риска, то вакцинация в образовательных организациях проводится в первую очередь.

Прошу руководителей взять на контроль организацию этого процесса при взаимодействии с медицинскими организациями на местах», – подчеркнул Сергей Федорчук.

Напомним, в конце 2020 года, в связи с заболеваемостью ОРВИ и коронавирусной инфекцией среди педагогов и обучающихся, было принято решение о продлении зимних каникул на неделю. Позднее, на очередном заседании оперативного штаба Новосибирской области, было принято решение о начале третьей четверти в очном режиме. Также на заседании штаба было отмечено, что готовность школ к началу третьей четверти находится на повышенном контроле.

18 января нсо учеба школьники Сергей Федорчук
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