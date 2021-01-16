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Разбился катавшийся на "ватрушке" 10-летний мальчик. СК возбудил уголовное дело

13:26 16.01.2021 Фото: pixabay.com
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Трагедия произошла днем 15 января у пруда близ Митинского лесопарка в Москве. При спуске с горки он ударился головой о столб и тут же потерял сознание.

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Мальчик катался на тюбинге

Юный москвич скончался во время катания с горки на северо-западе столицы. Свидетелями стали несколько десятков человек, но, несмотря на оперативно оказанную помощь, спасти ребенка не удалось, сообщили в СКР.

Трагедия произошла днем 15 января у пруда близ Митинского лесопарка, где 10-летний мальчик катался на тюбинге. При спуске с горки он ударился головой о столб и тут же потерял сознание. Привести его в чувство не смогли ни свидетели, ни фельдшеры.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 1 января в Новосибирске погибла 8-летняя девочка, которая каталась с горки на ледянке. Она тоже на высокой скорости врезалась в столб.

мальчик москва погиб столб тюбинг СКР
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