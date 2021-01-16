Перебои с поставками масла и сахара по низким ценам наблюдаются ли в России, ответил глава Минпромторга

Мантуров заявил, что проблем с поставками этих продуктов в российские магазины по регулируемым ценам не наблюдается.

Глава Минпромторга считает излишними какие-либо инсинуации на эту тему

Минпромторг не фиксирует каких-либо проблем с поставками сахара и подсолнечного масла по регулируемым ценам, считает излишними какие-либо инсинуации на эту тему, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров в кулуарах Гайдаровского форума.

"Не фиксируем. И всевозможные инсинуации на эту тему абсолютно излишни. Не знаю кому на руку, но в том числе и сегодняшняя публикация - она некорректная, не соответствует действительности, потому что то соглашение, которое было инициировано правительством в лице Минсельхоза, Минпромторга, ассоциаций производителей данной номенклатуры и сетей, (к нему) присоединились 7 тыс. (компаний)", - сказал он.

16 декабря 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продовольствия подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Соглашения действуют с 20 декабря 2020 года до 1 апреля 2021 года. Они предполагают предельные цены на масло в 95 рублей у производителей и 110 рублей за литр в магазинах, на сахар - 36 и 46 рублей за кг соответственно.

Небольшие и средние розничные сети столкнулись со сложностями при закупке подсолнечного масла и сахара по регулируемым ценам. Но в Минсельхозе сообщили, что не отмечают перебоев с поставками подсолнечного масла и сахара в РФ со стороны производителей. По данным министерства, все участники соглашений исполняют свои обязательства в полном объеме, планомерно осуществляя поставки как в крупные, так и мелкие торговые сети на условиях, указанных в соответствующих соглашениях.

Источник: ТАСС