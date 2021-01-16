Возмещать ущерб за ДТП на машине, которой у него никогда не было, обязали жителя Новосибирска 18:26 16.01.2021 Фото: страница Вконтакте, РИА Новости 0 Страховая компания утверждала, что он совершил ДТП, признали его виновным — есть административный материал якобы с его подписями. Страховщики выиграли в суд о взыскании 156 тыс. рублей. Алексей Парщиков считает, что действуют мошенники. Алексей Парщиков стал жертвой мошенников Житель Новосибирска полгода добивается признания его жертвой мошенничества с ОСАГО. В августе Алексей Парщиков обнаружил, что в ГИБДД на его имя оформили протокол о ДТП, произошедшем в мае с мотоциклом и автомобилем "Ниссан". По этим документам мотоциклист получил компенсацию, после чего страховая компания подала иск к Парщикову. Но Алексей утверждает, что никогда не ездил на "Ниссане": кто-то предъявил инспектору копию его водительского удостоверения, составил от его лица "признательное" объяснение и подделал подписи в протоколе. Сибиряк обратился в полицию. Владелец машины подтвердил, что сдавал ее в аренду другому человеку. Однако полицейские не стали расследовать дело, а страховщики предпочли не вмешиваться и даже не прислали в суд представителя. В итоге Парщикова обязали возместить 161 тысячу рублей. "Никогда у меня такой машины не было" Алексею тридцать восемь, у него есть собственный "Форд Фокус". Авария же произошла с "Ниссан Санни". По официальной версии, 8 мая в 22:50 седан, выезжая со двора, не уступил дорогу мотоциклу "Кавасаки". Оба транспортных средства получили повреждения, больше пострадал байк. Парщиков показывает фото с места ДТП. На заднем стекле старого "Ниссана" — номер телефона городского такси. Алексей работает риелтором. "Утверждаю и буду утверждать: никогда у меня такой машины не было, к этому ДТП никакого отношения не имею", — заявил он РИА Новости, рассказывая о своих злоключениях.

Фото с места ДТП - РИА Новости, 1920, 15.01.2021 Фото с места ДТП А началось все с того, что в августе Алексей обнаружил в приложении "Госуслуги" два "странных автомобильных штрафа по 500 рублей". Один — за езду без полиса, второй — за нарушение ПДД. Удивился, принял за ошибку. "Потом смотрю — автомобиль какой-то левый. Через несколько дней по почте пришел иск. Страховая компания утверждала, что восьмого мая я совершил ДТП, меня признали виновным — есть административный материал якобы с моими подписями. А страховщики подали на меня в суд о взыскании в виде регресса 156 тысяч рублей. Опешил, тут же написал им, пытался звонить, предупреждал, что привлекают не того человека". Утром десятого августа Парщиков направил по электронной почте письмо юристу страховой компании: "Получил исковое заявление и пребываю в шоке. Я никакого отношения не имею к ДТП между "Ниссаном" и мотоциклом "Кавасаки" от 08.05.2020. Кто-то изготовил, видимо, полную копию моего водительского удостоверения и оформил ДТП от моего имени". Ответа так и не дождался. К разным сотрудникам организации он обращался 20 раз (сканы переписки имеются в распоряжении редакции). "За все время был только один ответ в конце ноября, когда суд уже подходил к завершению, и то очень формальный, похожий на автоматическое сообщение. Предлагалось направить заявление в письменном виде, указать ФИО, номер полиса, изложить суть. Как будто до этого не излагал". Связались с Парщиковым вживую только после решения суда, принятого восьмого декабря. "Позвонили и спросили, собираюсь ли я перечислять деньги добровольно. Не платил и платить не буду!" — возмущается Алексей. Попал в бюрократическую карусель В тот же день, когда он отправил первое письмо (10 августа), Парщиков подал в полицию заявление на неизвестного ему водителя "Ниссана". "Тогда я был уверен, что кто-то ввел в заблуждение сотрудников ГИБДД, пострадавшего мотоциклиста и страховую". Владелец машины, как выяснилось, — житель Новосибирска Егор Н. Алексей потребовал допросить его, а также разобраться, кто подделал права, сфальсифицировал объяснение и подписи.

Парщиков утверждает, что не писал это объяснение - РИА Новости, 1920, 15.01.2021 Парщиков утверждает, что не писал это объяснение И тут "закрутилась бюрократическая карусель". Тридцатого августа из полиции пришел ответ: Н. допросили, он пояснил, что в декабре 2019-го лишен водительских прав, сдает авто в аренду. В мае 2020-го на "Ниссане" ездил "мужчина азиатской внешности, который ему сообщал, что совершил столкновение и возместил причиненный (машине. — Прим. ред.) ущерб". Однако как оформлялось ДТП, владельцу неизвестно. Возбуждать уголовное дело против Н. по статье "Подделка документов" отказались. Впрочем, Парщиков его в этом и не обвинял — просто просил разобраться. В том же постановлении майор полиции ходатайствовала об отмене собственного решения и направлении материалов прокурору (так делают, если для проверки не хватило времени). Парщиков расценил это как нежелание расследовать дело. Он был настолько уверен в своей правоте, что даже не привлекал адвоката. Самостоятельно отправился в суд, написал жалобу. Но "предмета для судебного контроля" не нашлось, поскольку суд выяснил, что отказное постановление прокурор уже отменил и направил дело на дополнительную проверку. "Однако позже постановление о проверке в надзорном ведомстве отменили, и никто ничего так и не расследовал", — добавляет Парщиков.

Копия водительского удостоверения из материалов дела - РИА Новости, 1920, 15.01.2021 Копия водительского удостоверения из материалов дела Обжаловать штрафы да и просто понять, как аварию оформили на его имя, тоже не удалось: в полиции сообщили, что материалы ушли для рассмотрения иска о возмещении ущерба, а запросить их для проверки из суда нельзя. "Я будто бился головой о бетонную стену", — вспоминает сибиряк. Скан прав и странные фото "Ничего не оставалось, как только готовиться к процессу, — продолжает Алексей. — Не сомневался, что там разберутся". Лишь в суде он наконец ознакомился с материалами по ДТП. Они его удивили, но одновременно обрадовали: ведь документы говорят сами за себя. На месте ДТП составили европротокол, сделали фотографии, а уже потом аварию оформили в ГИБДД. В акте инспектора указано, что "Ниссан" получил повреждения правой передней части — крыла, фары, бампера. Но на фото аварийный автомобиль — только сзади.

В собственной машине - РИА Новости, 1920, 15.01.2021 В собственной машине Кроме того, Парщиков рассмотрел приобщенные к делу копии водительских удостоверений — мотоциклиста и свое. "Корочки" байкера фотографировали в его руках, с обеих сторон. А документ Алексея выглядит как "копия с копии", причем односторонняя. Из этого он сделал вывод, что его права не подделывали, а использовали скан. "Я раньше работал в крупной федеральной компании, мы там оставляли свои удостоверения, потому что пользовались личными автомобилями по делам организации. Думаю, утечка оттуда", — предполагает Парщиков.

Бумажки оказались важнее

Алексей потребовал допросить в суде инспектора, оформлявшую ДТП. Та не отклинулась. Тогда он лично отвез и передал повестку в канцелярию отдела. "Капитан полиции в суде подтвердила: видит меня впервые. Но подчеркнула, что документы оформляла по всем правилам", — говорит Парщиков. По словам инспектора, личности участников ДТП, давших в отделе объяснения и подписавших протоколы, она удостоверяла по оригиналам водительских прав, а копии они ей сами отдали. "Непонятно, как им это удалось, если сотрудник добросовестно отнеслась к своим обязанностям", — иронизирует собеседник.

Допросили и владельца "Ниссана". Он повторил сказанное в полиции. Но ни имени, ни фамилии "мужчины азиатской внешности" не назвал. "Утверждает, что не знает, а договора аренды нет. Тоже не совсем понятная ситуация". Но главное, считает Парщиков, Н. сообщил суду, что раньше Алексея не видел и автомобиль ему никогда не передавал. Машину использовали как такси.

"Мы пытались вызвать в суд ключевого свидетеля — мотоциклиста Сергея М. Его особенно хотелось послушать: как я установил, он раньше работал аварийным комиссаром. Но М. не нашли — по прописке не живет, родители сказали, что не общаются с ним".

Выяснить у компании-перевозчика, кто ездил на "Ниссане", Алексею самостоятельно не удалось: ему объяснили, что такую информацию предоставляют исключительно по запросу компетентных органов. Однако Парщиков полагал, что "железобетонных" свидетельств хозяина машины и инспектора, признавших, что раньше его никогда не видели, вполне достаточно. Не настаивал и на почерковедческой экспертизе. "Думал, решение будет в мою пользу. Однако для суда оказались важнее бумажки".

Судья, сославшись на материалы по ДТП, где "имеются личные пояснения Парщикова", которые он "не оспорил", постановила, что он управлял автомобилем, не будучи вписанным в полис ОСАГО, и нарушил ПДД: не уступил дорогу мотоциклу. То, что полиция 30 августа отказала в возбуждении уголовного дела против Н, а прокурор впоследствии отклонил жалобу Парщикова, тоже истолковали против ответчика. Свидетельство супруги Алексея о том, что он в день ДТП находился дома, суд не учел, поскольку она — лицо заинтересованное. А слова владельца "Ниссана" оценил как достоверные, но указывающие на вину ответчика, "поскольку подтверждаются совокупностью иных письменных доказательств". Парщикова обязали компенсировать истцу (страховой компании) 156,7 тысячи рублей, выплаченных мотоциклисту, и 4,3 тысячи судебных расходов.

Также в решении отмечено, что "на судебное заседание представитель истца не явился, извещен, просил о рассмотрении дела в его отсутствие".

"Другого способа пробить эту бетонную стену не вижу"

Алексей готовится к апелляции в надежде, что решение первой инстанции отменят, а при новом рассмотрении суд потребует назначить почерковедческую экспертизу и запросит данные у сотового оператора, подтверждающие: в момент ДТП он находился дома.

Продолжает писать жалобы в полицию и прокуратуру. "Просил возбудить дело против мотоциклиста, приступить к его поискам. Думаю, раз он получил выплату по ОСАГО, значит, мог и устроить это ДТП. А еще стоит проверить инспектора: ведь она не поняла, что ей предоставили поддельные документы и левого человека, из-за чего наказали меня".

Из полиции, по его словам, по-прежнему приходят "одни отказы и отписки". Но его обращение приняли к рассмотрению в прокуратуре Новосибирской области.

"Надеюсь, все же направят дело на дорасследование".

Параллельно Алексей обратился в СМИ: "Другого способа пробить эту бетонную стену не вижу".

Всемогущее постановление

В страховой компании РИА Новости пояснили, что иск к Парщикову подали, поскольку он "согласно документам компетентных органов" признан виновным в аварии водителем, не допущенным к управлению автомобилем. Там сразу заняли такую позицию: "Кому мы должны верить, если есть документ из ГИБДД — официального органа?" И отметили: "Постановление Парщиков не оспорил в должном порядке и не представил ни правоохранительным органам, ни суду весомых доказательств того, что он действительно не был за рулем в момент ДТП".

Позже уточнили, что Алексею "следует представить страховщику и в суд апелляционной инстанции все собранные доказательства, подтверждающие его слова о том, что он не участвовал в ДТП и не подписывал в ГИБДД объяснений о своей виновности". Если это подтвердится, компания инициирует обращение в полицию и подаст иск к виновному.

РИА Новости попыталось связаться с другими фигурантами этой истории. Телефон владельца "Ниссана" недоступен. Номер, указанный в документах ГИБДД как контакт Парщикова, по словам Алексея, ему никогда не принадлежал. Мы набрали его: обслуживание временно приостановлено. В соцсети "ВКонтакте" есть страница мотоциклиста Сергея М., но он давно туда не заходил. Его друзья по соцсети рассказали, что давно с ним не общались и не знают, где он сейчас. Алексей Парщиков предоставил нам скан беседы с одним из знакомых Сергея: он писал, что видел М. пару лет назад, когда тот работал аварийным комиссаром. Сейчас этот пользователь закрыл страницу.