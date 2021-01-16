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Названы условия назначения российской пенсии иностранцам

18:30 16.01.2021 Фото: pixabay.com
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Чтобы получить право на страховую пенсию по старости, иностранцам, как и россиянам, необходимо достичь установленного пенсионного возраста. Но не только.

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Правительство и Пенсионный фонд намерены навести порядок с выплатами

Пенсионному фонду предложено дать право получать сведения об аннулировании вида на жительство из единого федерального регистра сведений о населении — предполагающий это законопроект Госдума планирует рассмотреть на весенней сессии. Для чего потребовалось вносить указанные поправки и как в России выплачивается пенсия подданным других государств, разбиралась «Парламентская газета».

Для чего потребовались изменения?

Право на получение пенсии наравне с россиянами сегодня есть у беженцев, подданных других государств и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории России. Для её получения им нужно предоставить в Пенсионный фонд России документ о действительном виде на жительство или удостоверение беженца.

Когда документ аннулируют, выплата пенсии должна прекращаться. Однако сведения об аннулировании сегодня не всегда оперативно доходят до ПФР, и, соответственно, человек продолжает получать пенсию, хотя по факту она ему уже не положена.

В том случае, если подготовленный Правительством законопроект будет поддержан, Пенсионный фонд сможет получать сведения об аннулировании вида на жительство или истечении срока действия удостоверения беженца более оперативно — напрямую из единого федерального регистра сведений о населении. После этого выплата пенсий иностранцам будет прекращена.

Начисления не будут идти с 1-го числа месяца, следующего за тем, когда получены соответствующие данные.

Какие сведения войдут в регистр?

Предполагается, что единый федеральный информационный регистр сведений о населении в России заработает с 1 января 2023 года. В него внесут паспортные данные, информацию о семейном положении, родственных связях, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН.

В системе будут содержаться сведения как о гражданах РФ, так и об иностранцах и лицах без гражданства, временно или постоянно проживающих в России.

Прибавится ли оснований для прекращения выплаты пенсий иностранцам?

Законопроект был разработан в целях осуществления контроля за целевым расходованием средств бюджета Пенсионного фонда России, уточнил при рассмотрении документа в первом чтении замглавы Минтруда Андрей Пудов.

При этом, как подчеркнула в разговоре с «Парламентской газетой» член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, речь не идёт о том, чтобы внести в законодательство дополнительные основания для прекращения начисления пенсий иностранцам. Главная цель — дать возможность ПФР оперативно получать сведения о тех получателях пенсий, которым выплаты больше не положены.

При каких условиях назначается пенсия иностранцам

Пенсия иностранцам в России назначается при соблюдении ряда условий. Главное из них — претендент должен быть застрахован в системе обязательного пенсионного страхования, то есть за него должны уплачиваться страховые взносы в ПФР. Трудовой договор должен быть бессрочным или на срок в совокупности не меньше 6 месяцев в течение года. Этого будет достаточно, чтобы при наступлении инвалидности получать соответствующую пенсию, а в случае смерти иждивенцам умершего были назначены выплаты в связи с потерей кормильца. Исключение составляют высококвалифицированные иностранные сотрудники, за них страховые взносы работодателем не уплачиваются.

Чтобы получить право на страховую пенсию по старости, иностранцам, как и россиянам, необходимо достичь установленного пенсионного возраста (постепенно он поднимется до 65 лет для мужчин и 60 для женщин). Также необходимо иметь стаж работы на территории страны не менее 15 лет и минимальный пенсионный коэффициент 30 (в данном случае также предусмотрен переходный период). Если иностранец получает пенсию в ином государстве, то прежде, чем обратиться за выплатой в России, необходимо прекратить начисления в стране своей гражданской принадлежности.

Особые условия касаются граждан тех стран, с которыми у России имеются соответствующие международные договоры (они подписаны практически со всеми бывшими республиками СССР). По таким документам в большинстве случаев государствами взаимно признаётся стаж и размер заработной платы, необходимые для назначения пенсии, полученные иностранцами в родной стране.

беженцы вид на жительство иностранцы российская пенсия ПФР
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