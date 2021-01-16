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Убитой нашли редактор портала Рязань.Лайф в собственной квартире. Жанне Шепляковой было 33 года

18:00 16.01.2021 Фото: Страница Вконтакте
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Предположительно, Жанна погибла от рук собственного мужа, в ходе семейной ссоры. Известно, что она подала на развод, и супруги проживали отдельно друг от друга.

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Жанна Шеплякова

В Рязани погибла наша коллега Жанна Шеплякова, главный редактор регионального портала Рязань.Лайф, входящего в холдинг » Народная медиа-группа». Ей было всего 33 года.

СДнемРожденияМеня
Решила дождаться полуночи и начать праздновать эту важную для меня дату прямо сейчас))) Почему-то мне кажется, что Сегодня прям суперважный, суперсимволичный день в моей жизни. 3 июля. 33 года. Всегда любила эту цифру))) А здесь их АЖ целых ТРИ, простите за каламбур. Ну да ладно. Отбросим церемонии))) Главное, что за эти годы я не растеряла веры в лучшее, и даже в плохом умею разглядеть хорошее))) Чего и всем советую)))

Как учила меня моя мама (Царствие ей Небесное): «Даже неприятностям нужно улыбаться!». И это работает, друзья! А потому, держим хвост пистолетом, заправляем свой моторчик бензином (ну или винишком), и рвемся дальше в бой!!! Нас не сломить!!! Все только начинается!!!Я в это верю! Нет, я это ЗНАЮ)))
P.S. Спасибо моим родителям, которых, к большому сожалению, уже много лет нет на Земле, что подарили мне Жизнь! Вы всегда в моем сердце,написала Жанна в свой последний День рождения в соцсетях.

Вечером 15 января она найдена в собственной квартире с 10 ножевыми ранениями, одно из которых и стало смертельным.

Предположительно, Жанна погибла от рук собственного мужа, в ходе семейной ссоры.

Известно, что некоторое время назад Жанна подала на развод, и супруги проживали отдельно друг от друга. По нашей информации, Жанна вчера вечером просила помощи и защиты. Но прийти к ней на помощь не успели.

Двое детей исчезли из квартиры, также как и муж Жанны.

Ведутся поиски предполагаемого виновника убийства.

Источник: k1news.ru

муж ножевые рязань СМИ убита редактор
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