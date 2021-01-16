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Проверку гибели на пожаре 63-летнего хозяина квартиры начал СК в Новосибирске

17:21 16.01.2021 Фото: АСТ-54
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Предварительная причина пожара в трехэтажке на ул. Народной – неосторожное обращение с огнем. Назначены пожаро-техническая и судебно-медицинская экспертизы.

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16 января в квартире дома по улице Народной в Калининском районе Новосибирска произошел пожар

В Новосибирске по факту гибели мужчины в результате пожара проводится доследственная проверка, сообщила в субботу старший помощник руководителя управления СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Заельцовским межрайонным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводится уголовно-процессуальная проверка по факту смерти мужчины, 1957 г.р, в результате пожара.

-Предварительно установлено, что 16 января в квартире дома по улице Народной в Калининском районе Новосибирска произошел пожар. В результате пожара погиб хозяин квартиры. По данному факту проводится доследственная проверка. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Назначены пожаро-техническая и судебно-медицинская экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказала Кулешова.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", горела квартира в трехэтажном доме. Жители успели выбежать на улицу, когда началось задымление.

горела квартира доследственная проверка задымление неосторожное обращение с огнем погиб экспертизы Анастасия Кулешова
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