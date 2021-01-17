Главные приметы на Крещение 2021. Что нельзя делать в важный христианский праздник?

Важный христианский праздник — Крещение Господне — имеет фиксированные даты и в 2021-м, как и в предыдущие годы, отмечается 19 января. Народные приметы на Крещение, традиции и ответы на вопросы об этом дне — в нашем материале.
Давно ставший не только церковным, но и по-настоящему народным, праздник Крещения Господня — пятый в списке двунадесятых. Каждый год верующие отмечают его 19 января (6 января по старому стилю).
История народных примет на Крещение
Крещенские приметы возникли не намного позже самого праздника. Зачастую они связаны с водой, которая в этот день становится важной частью церковного торжества. Наши предки верили, что крещенская вода — источник целительной силы, отсюда и возникли традиции набирать освященной воды впрок и совершать омовение в проруби даже в самый лютый мороз. Подробно рассказываем о старинных крещенских приметах и перечисляем, что можно, а что нельзя делать в этот день.
Купание в проруби: зачем окунаться на Крещение?
Крещенские купания — традиция достаточно молодая. По-крайней мере, до Революции в нашей стране окунаться в прорубь было не принято, это даже осуждалось церковью. Сегодня омовение стало неотъемлемой частью праздника.
Верующие считают, что всех, кто окунется в крещенскую прорубь, ждет очищение и избавление от грехов. Но на самом деле, это утверждение не совсем верно. Ритуал крещенского купания должны предварять долгие молитвы, дни в покаянии и обязательная исповедь. Только в этом случае омовение 19 января приносит духовные плоды.
Если вы решили окунуться на Крещение, трезво оцените свои возможности. Детям и людям с проблемами со здоровьем от этого ритуала лучше отказаться.
Что можно делать на Крещение
Крещение — большой христианский праздник, поэтому верующие обязательно посещают в этот день церковь.
Одна из главных традиций — набор освященной воды. В храмы приходят с пустыми емкостями, а святую воду потом хранят весь год. Ею можно освящать жилище, многие лечат чудесной водой недуги.
Существует примета, что не только вода, но и снег в этот день обладает целительной силой — им можно растереть руки и лицо, чтобы обрести здоровье и привлекательность.
В это время, несмотря на суровый мороз, распахивали двери и окна — чтобы все плохое из дома ушло, а все хорошее — пришло.
Добрая примета — сосвататься или сделать предложение в этот день. Верили, что такой брак будет благословлен на небесах. Есть даже соответствующая поговорка: "Крещенское рукобитье — к счастливой семье".
Что нельзя делать на Крещение
Как и в другие церковные праздники, на Крещение нельзя ссориться, ругаться, сплетничать и злословить.
В Крещение нельзя заниматься уборкой и мирскими делами, выметать сор и выбрасывать еду. Все это считается недобрыми приметами, не сулящими ничего хорошего.
Особый запрет действует на стирку. В Крещение вся вода обладает волшебными свойствами, и тратить ее на такие мелочи — грешно.
Согласно поверьям, слезы в этот день — плохая примета. Кто рыдает в Крещение — тому весь год плакать.
В двунадесятые праздники, к которым относится Крещение, не рекомендуется работать.
Погодные приметы
Если на Крещение нет морозов и вода в реках не замерзла — жди глобальных потрясений и больших перемен мирового масштаба.
Если в Сочельник луна полная — это к весеннему половодью. Если же новолуние — ближайший месяц сохранится крещенская погода.
Ясно и морозно в ночь перед праздником — лето будет сухим и жарким.
Пасмурно и холодно ночью — жди в этом году богатого урожая.
Бесснежное Крещение — к плохому урожаю.
Ночью видны звезды — осенью будет много грибов.
Днем падает снег — в этом году уродятся хлеба.
Солнечный крещенский день — к жаркому лету.
Популярные вопросы и ответы
Можно ли гадать на Крещение?
Этим праздником завершается святочная неделя, один из традиционных обычаев которой — гадания. Однако они порицаются Русской православной церковью — не важно, совершены ли ритуалы в обычный день или в праздничный. Верующим людям следует отказаться от крещенских и святочных гаданий.
Нужно ли поститься на Крещение?
На Крещение не приходится никакой пост, однако определенные воздержания в пище необходимо соблюдать в Крещенский сочельник. Верующие постятся до первой взошедшей ночью 18 января звезды — именно с этого момента начинается праздник. В сам крещенский день можно употреблять в пищу все, однако в еде следует знать меру и избегать алкоголя.
Источник: kp.ru