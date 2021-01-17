Главные приметы на Крещение 2021. Что нельзя делать в важный христианский праздник?

В Крещение нельзя заниматься уборкой и мирскими делами, выметать сор и выбрасывать еду.

Важный христианский праздник — Крещение Господне — имеет фиксированные даты и в 2021-м, как и в предыдущие годы, отмечается 19 января

Важный христианский праздник — Крещение Господне — имеет фиксированные даты и в 2021-м, как и в предыдущие годы, отмечается 19 января. Народные приметы на Крещение, традиции и ответы на вопросы об этом дне — в нашем материале.

Давно ставший не только церковным, но и по-настоящему народным, праздник Крещения Господня — пятый в списке двунадесятых. Каждый год верующие отмечают его 19 января (6 января по старому стилю).

История народных примет на Крещение

Крещенские приметы возникли не намного позже самого праздника. Зачастую они связаны с водой, которая в этот день становится важной частью церковного торжества. Наши предки верили, что крещенская вода — источник целительной силы, отсюда и возникли традиции набирать освященной воды впрок и совершать омовение в проруби даже в самый лютый мороз. Подробно рассказываем о старинных крещенских приметах и перечисляем, что можно, а что нельзя делать в этот день.

Купание в проруби: зачем окунаться на Крещение?

Крещенские купания — традиция достаточно молодая. По-крайней мере, до Революции в нашей стране окунаться в прорубь было не принято, это даже осуждалось церковью. Сегодня омовение стало неотъемлемой частью праздника.

Верующие считают, что всех, кто окунется в крещенскую прорубь, ждет очищение и избавление от грехов. Но на самом деле, это утверждение не совсем верно. Ритуал крещенского купания должны предварять долгие молитвы, дни в покаянии и обязательная исповедь. Только в этом случае омовение 19 января приносит духовные плоды.

Если вы решили окунуться на Крещение, трезво оцените свои возможности. Детям и людям с проблемами со здоровьем от этого ритуала лучше отказаться.

Что можно делать на Крещение

Крещение — большой христианский праздник, поэтому верующие обязательно посещают в этот день церковь.

Одна из главных традиций — набор освященной воды. В храмы приходят с пустыми емкостями, а святую воду потом хранят весь год. Ею можно освящать жилище, многие лечат чудесной водой недуги.

Существует примета, что не только вода, но и снег в этот день обладает целительной силой — им можно растереть руки и лицо, чтобы обрести здоровье и привлекательность.

В это время, несмотря на суровый мороз, распахивали двери и окна — чтобы все плохое из дома ушло, а все хорошее — пришло.

Добрая примета — сосвататься или сделать предложение в этот день. Верили, что такой брак будет благословлен на небесах. Есть даже соответствующая поговорка: "Крещенское рукобитье — к счастливой семье".

Что нельзя делать на Крещение

Как и в другие церковные праздники, на Крещение нельзя ссориться, ругаться, сплетничать и злословить.

В Крещение нельзя заниматься уборкой и мирскими делами, выметать сор и выбрасывать еду. Все это считается недобрыми приметами, не сулящими ничего хорошего.

Особый запрет действует на стирку. В Крещение вся вода обладает волшебными свойствами, и тратить ее на такие мелочи — грешно.

Согласно поверьям, слезы в этот день — плохая примета. Кто рыдает в Крещение — тому весь год плакать.

В двунадесятые праздники, к которым относится Крещение, не рекомендуется работать.

Погодные приметы

Если на Крещение нет морозов и вода в реках не замерзла — жди глобальных потрясений и больших перемен мирового масштаба.

Если в Сочельник луна полная — это к весеннему половодью. Если же новолуние — ближайший месяц сохранится крещенская погода.

Ясно и морозно в ночь перед праздником — лето будет сухим и жарким.

Пасмурно и холодно ночью — жди в этом году богатого урожая.

Бесснежное Крещение — к плохому урожаю.

Ночью видны звезды — осенью будет много грибов.

Днем падает снег — в этом году уродятся хлеба.

Солнечный крещенский день — к жаркому лету.

Популярные вопросы и ответы

Можно ли гадать на Крещение?

Этим праздником завершается святочная неделя, один из традиционных обычаев которой — гадания. Однако они порицаются Русской православной церковью — не важно, совершены ли ритуалы в обычный день или в праздничный. Верующим людям следует отказаться от крещенских и святочных гаданий.

Нужно ли поститься на Крещение?

На Крещение не приходится никакой пост, однако определенные воздержания в пище необходимо соблюдать в Крещенский сочельник. Верующие постятся до первой взошедшей ночью 18 января звезды — именно с этого момента начинается праздник. В сам крещенский день можно употреблять в пищу все, однако в еде следует знать меру и избегать алкоголя.

Источник: kp.ru