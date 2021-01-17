Сегодня, 17 января - Всемирный день религии: История важной даты

Ежегодно в третье воскресенье января, по инициативе ООН, в мире отмечается Всемирный день религии

Дата события уникальна для каждого года. В 2021 году эта дата — 17 января.

Ежегодно в третье воскресенье января, по инициативе ООН, в мире отмечается Всемирный день религии (World Religion Day). Свою историю данный праздник ведет с 1950 года, когда национальный орган управления Веры Бахаи в США учредил его с целью провозглашения единой сущности всех мировых религий и демонстрации того, что религия – это, прежде всего, сила для объединения мира, а не раздора.

Ведь во многом история человеческой культуры и цивилизации – это история религий. А чувство общей веры, как показывает история, является одним из ведущих объединяющих людей факторов. Поэтому главная идея, лежащая в основе сегодняшнего праздника, который в настоящее время получил широкое распространение в мире, – «Религия должна служить причиной для единения». Что дает хороший повод еще раз обратить внимание на роль религии в современном мире.

В истории человечества известно множество различных религиозных традиций и верований. Среди них выделяются три наиболее распространенные религии – христианство, ислам, иудаизм, имеющие многочисленных последователей в разных регионах мира. Еще довольно большая часть населения исповедует буддизм, индуизм и зороастризм. Хотя практически все религии имеют многовековую историю, но есть и ряд не вполне изученных религиозных течений – например, небольших племен и народов, живущих вдали от цивилизаций, а также ряд современных новообразований.

Будущее человечества в значительной мере зависит от ценностей и устройства общества, на которые не в последнюю очередь влияют и религиозные традиции, которые не просто говорят о некотором наборе этических норм, но и прочно входят в повседневную жизнь народов, оказывая влияние и на поведение людей, и на развитие всего сообщества.

Стоит отметить, что в разных странах установлены различные отношения религия – государство. Например, в Европе доминирует максимально светский характер общественной жизни, а в России религиозные конфессии регулируются принципом разделения государства и церкви. Россия, согласно конституции является светским государством, которое отделено от религии, и никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Все конфессии равны перед законом, и религия является личным делом каждого. Такое положение в современной России обеспечивает свободу вероисповедания.

Конечно, религии во многом различаются между собой, но одновременно они весьма близки в своих взглядах на главные общечеловеческие ценности.

Но нельзя и забывать, что имеются и запрещенные религиозные организации и объединения, чья деятельность носит террористический и экстремистский характер. Вызывает тревогу то, что для некоторых людей любая религия становится главным врагом, с которым надо вести упорную борьбу.

Поэтому сегодня во Всемирный день религии в разных странах проходят различные мероприятия – концерты, круглые столы, семинары, выставки и т.д., посвященные проблемам установления мира и развития толерантности во всем мире, укреплению взаимопонимания между последователями всех религий. Они проходят, как правило, с участием представители религиозных общин всех конфессий.

Мир религий по праву считается достоянием человечества и заслуживает самого пристального внимания, изучения и охраны. Терпимость в духовной сфере является хорошей основой для сохранения гражданского мира в настоящем и будущем. Поэтому главная задача сегодня – противостоять различным злоупотреблениям религией, особенно ее втягиванию в экстремистские движения, но в то же самое время создать все условия для проявления ее созидательного потенциала во всех сферах человеческой жизни. За этим будущее.

Источник: calend.ru