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Агата Муцениеце изменилась до неузнаваемости для новой съемки

03:00 17.01.2021 Фото: instagram.com/p/CJ8N-SGDuJp/?utm_source=ig_embed
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Красотка! Наша Моника Беллуччи, - написали поклонники.

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Агата Муцениеце поделилась в сети кадрами съемки для российского Cosmopolitan

Любимая многими актриса Агата Муцениеце показала новые кадры для российского журнала Cosmopolitan. 31-летняя актриса на фотосессии успела сменить несколько эффектных образов. Самый запоминающийся стал образ с короткой ретро челкой. Кадры она подписала просто и лаконично:

- Честно? Это моя любимая фотосессия теперь!

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Публикация от Agata M (@agataagata)

Поклонникам понравился новый образ звезды и они поспешили написать восторженные отзывы:

-Очень удачная фотосессия;

-Невероятная красавица! Срочно челку в жизнь;

-Агата, вы очень красивая! Естественная и натуральная, сейчас таких, как вы, редко встретишь;

-Вы совсем другая на этих фото. Прям легкая как бабочка. На вас хочется смотреть и улыбаться.

актриса изменилась красота молодость семка стройность фигура фотосессия Агата Муцениеце Павел Прилучный Cosmopolitan
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