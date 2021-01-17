Агата Муцениеце изменилась до неузнаваемости для новой съемки

Агата Муцениеце поделилась в сети кадрами съемки для российского Cosmopolitan

Любимая многими актриса Агата Муцениеце показала новые кадры для российского журнала Cosmopolitan. 31-летняя актриса на фотосессии успела сменить несколько эффектных образов. Самый запоминающийся стал образ с короткой ретро челкой. Кадры она подписала просто и лаконично:

- Честно? Это моя любимая фотосессия теперь!

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Поклонникам понравился новый образ звезды и они поспешили написать восторженные отзывы:

-Очень удачная фотосессия;

-Невероятная красавица! Срочно челку в жизнь;

-Агата, вы очень красивая! Естественная и натуральная, сейчас таких, как вы, редко встретишь;

-Вы совсем другая на этих фото. Прям легкая как бабочка. На вас хочется смотреть и улыбаться.