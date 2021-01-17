Мусульманские праздники в 2021 году: Ураза-байрам и Курбан-байрам

В календаре 2021 года представлены даты, которые рассчитаны с учетом лунного цикла, но точные дни празднования всегда лучше уточнять в мечети конкретного города.

Исла́м — самая молодая и вторая по численности приверженцев, после христианства, мировая монотеистическая авраамическая религия Исламские праздники отмечаются мусульманами всего мира. Для определения памятных дней используют календарь мусульманских праздников в 2021 году. Он очень важен для представителей этой религии. В чем особенности мусульманского календаря

Мусульманский календарь Мусульманский календарь

В мусульманском календаре, как и в григорианском, 12 месяцев, но вот только обычный год длится 354 дня, а високосный — 355 дней, то есть по аналогии с традиционным на 10-11 дней короче. Это объясняется тем, что мусульманский календарь составляют в соответствии с лунным циклом. А, как известно, последний может длиться 29 или 30 дней.

Вследствие того, что в основу положен лунный цикл, дата наступления одного и того же события даже в рамках одной страны может отличаться. Поэтому единого календаря для всего исламского мира нет. Единственные официальные праздники — Ураза-байрам и Курбан-байрам.

Еще одна особенность — начальный отсчет, который приходится на 16 июля 622 г. н. э. Все дело в том, что календарь непосредственно связан с жизнью Пророка Мухаммеда. Именно в этот день он переселился из Мекки в Медину. В исламском мире это дата начала года, первый день месяца Мухаррам.

Календарь мусульманских праздников

В мусульманском календаре не встречается ни одного праздника, который был бы заимствован у других вероисповеданий. Есть всего два официальных праздника, а все остальное — памятные дни, которые побуждают мусульман к чтению молитв и совершению благих дел.

В календаре 2021 года представлены даты, которые рассчитаны с учетом лунного цикла, но точные дни празднования всегда лучше уточнять в мечети конкретного города.

Январь

В январе отмечают только один праздник — День памяти младшей дочери Пророка Мухаммеда Фатимы. Он приходится на 16 января, но сопровождается 20-дневным трауром. При жизни Фатима была трудолюбивой, богобоязненной и смиренной. Поэтому ее считают символом душевной чистоты и эталоном настоящей мусульманской женщины.

Февраль

Для мусульман февраль — значимый месяц, так как в этот период отмечают сразу два праздника:

13 февраля — Умра, день рождения пророков Исы и Ибрагима. Для мусульман Умра — малое паломничество, которое связано с посещением Запретной мечети и Мекки, а также с приношением и покаянием. Считается, что в этот день каждый верующий сможет очистить свою душу и быть полезным обществу. С 18 по 19 февраля — Священная ночь или ночь Даров, она связана с годовщиной матери и отца Пророка. Также считается, что именно в эту ночь он и был зачат. В священную ночь читают специальные молитвы даров и проходят коллективные молитвы в мечетях.

Ночь даров совпадает с первой пятницей месяца, возвеличенной Аллахом.

Март

Первый весенний месяц также можно назвать щедрым на праздники:

С 10 по 11 марта празднуют Исрав-аль-Мирадж, или Небошествие Пророка. Праздник связан с вознесением Пророка на небеса, где он узнал свое истинное предназначение. В ночь Вознесения читают Коран и молитвы. Сам праздник довольно интересный, с ним связано много преданий, его почитают все представители исламского мира.

С 27 по 28 марта отмечают Лейлят-аль-Бараа или ночь Бараат. В эту ночь Аллах прощает и отпускает грехи, но только тем, кто усердно молится.

С ночью Прощения связана одна традиция. По преданию есть дерево Жизни. На его листочках написаны имена всех верующих. И вот чьи имена в ночь Бараат окажутся на опадающих листьях, тех ждет череда бед и разочарований.

Апрель

Для мусульман апрель — священный месяц, так как связан с началом строгого поста Рамадан. Первый день выпадает на 13 апреля. Пост длится 30 дней и заканчивается 12 мая.

Рамадан особо почитаем у мусульман. Ведь именно в это время Пророк получил первое послание от Всевышнего, которое легло в основу священной книги — Корана.

Мусульмане строго придерживаются поста, ведь только так происходит очищение тела и души. Верующие от восхода солнца и до его заката отказываются от приема пищи, воды, вредных привычек и интимной близости. Они читают молитвы, совершают добрые поступки, раздают милостыню.

Май

Для приверженцев ислама май также играет важную роль. В этом месяце продолжается священный пост, а еще мусульмане отмечают один из главных и официальных праздников:

С 8 по 9 мая – Ночь могущества и предопределения. Именно в эту ночь Пророк получил от Всевышнего первое откровение, поэтому она считается самой сильной. Мусульмане просят прощение за свои грехи, читают молитвы и Коран. 12 мая отмечают Праздник разговения. Значение праздника — завершается священный пост. В этот день мусульмане проводят время за чтением ритуальных молитв, надевают самую красивую одежду, накрывают столы и одаривают друг друга подарками. Длится праздник три дня.

В Ночь могущества после заката мусульмане устраивают праздничную трапезу и отмечают праздник всю ночь.

Июль

В июле мусульмане отмечают сразу несколько важных дат:

11 июля — начало месяца, один из четырех запретных дней. 19 июля — день Арафат. С этого дня мусульмане начинают подготовку к еще одному важному празднику. Считается, что в этот день плата как за плохие, так и за добрые поступки увеличивается во много раз. Поэтому мусульмане замаливают грехи и посещают священную гору Арафат для совершения намаза. 20 июля — Курбан-Байрам, или Праздник жертвоприношения. В этот день принято ходить на кладбище, накрывать столы и приглашать гостей. Длится праздник 3 дня.

В дни празднования Курбан-Байрама многие мусульмане посещают древнюю долину Мина. Там установлены три столба, в них они кидают камни как символ победы над Дьяволом.

Август

В августе мусульмане отмечают два праздника:

9 августа — мусульманский Новый год. Никакие традиции с этим праздником не связаны. Он является отправной точкой. В этот день в мечети просто читают проповеди. 19 августа — День Ашура, или день Скорби. Именно в этот день погиб внук Пророка, поэтому мусульмане надевают черные одежды и поют траурные песни. Также считается, что в День Ашура были созданы земля, небо, ангелы и первый человек.

Мусульмане считают, что если на земле наступит апокалипсис, то это произойдет именно в День Ашура.

Октябрь

В сентябре по мусульманскому календарю никаких важных дат нет, а в октябре, в ночь с 17 на 18, приверженцы ислама празднуют день рождения Пророка. Но отмечают скромно: с молитвами, рассказами о его жизни, благодарностью Аллаху и раздачей милостыни.

Точная дата, когда родился Пророк, неизвестна, поэтому празднование Рождества приурочили ко дню его смерти.

Что такое Джума

По мусульманскому календарю праздников в 2021 году особо отмечают Джуму или пятницу. Она для мусульман, как воскресенье для христиан и суббота для евреев. Так в чем ее значение? Всевышний Аллах и Пророк Мухаммед среди всех дней выделили пятницу. В этот день Всевышний создал Адама, именно в пятницу он вошел в Рай, а затем был изгнан из него и тоже в пятницу. В пятницу пробьет Последний час.

Джума — праздничный день, в некоторых мусульманских странах он официально считается выходным. А в Турции выходной день — воскресенье, так как государство отделено от религии.

Пятница начинается, когда заходит солнце, и длится до его захода в пятничный день. Для исламского мира Джума считается благим и более священным днем, чем даже Ураза-Байрам и Курбан-Байрам. В этот день в несколько раз увеличивается воздаяние за греховные и добрые дела.

Грешить в этот день нельзя, лучше поститься. В пятницу также принято ходить на могилы умерших, проведывать больных, родственников, особенно родителей, раздавать милостыню и посещать религиозные собрания.

Для верующих мусульманский календарь — не просто даты праздников, которые пройдут в 2021 году. Для них это стимул для добросовестного богослужения. Поэтому в священные дни и ночи они молятся, читают Священную книгу, проводят ритуальные намазы, делятся хлебом и стараются порадовать родственников и даже незнакомых им людей.

Итоги

Мусульманский календарь праздников основан на жизни Пророка Мухаммеда и его последователей. Сторонники ислама отмечают религиозные праздники по лунному мусульманскому календарю. Один и тот же праздник в разных исламских странах могут отмечать в разные дни, за исключением официальных Ураза-Байрама и Курбан-Байрама.

Источник: kleo.ru