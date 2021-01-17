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Как распознать лжецов по жестам, рассказали ученые

13:49 17.01.2021 Фото: pixabay.com
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Исследователи пришли к выводу, что мозг человека, говорящего неправду, настолько занят «придумыванием», что у него не остается ресурсов на создание собственных движений.

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Интересное исследование, которое поможет определить вруна

Международная группа ученых из Университета имени Эразма Роттердамского (Нидерланды) и Ланкастерского и Открытого университетов (Великобритания) провела эксперимент с целью выяснить, как ведет себя человек, когда говорит неправду.

Участие в эксперименте приняли 98 студентов мужского пола в возрасте от 18 до 36 лет. Ученые специально отобрали лишь мужчин, чтобы исключить влияние различий между полами на координацию движений и реакцию.

Испытуемых попросили решить сложную головоломку, а затем рассказать о ней другим участникам. При этом руководители эксперимента специально сказали участникам, что головоломка будет легкой, чтобы те в конечном итоге начали говорить неправду о решаемом задании. Задания сформулировали так, чтобы участникам приходилось лгать все более изощренно.

К каждому добровольцу ученые прикрепили датчик, который фиксировал движения тела.

Так, удалось узнать, что те люди, которые лгали, копировали движения своей «жертвы».

Причем чем серьезнее была ложь, тем точнее лжецы повторяли движения обманываемого человека, говорится в исследовании на сайте Royal Society Open Science.

Изучив все данные, ученые пришли к выводу, что мозг человека, говорящего неправду, настолько занят «придумыванием», что у него не остается ресурсов на создание собственных движений, а потому он просто переходит в «экономный режим» и копирует движения другого человека.

движения ложь признаки ученые эксперимент
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