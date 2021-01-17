Сколько денег переводят друг другу россияне в месяц, показало исследование

В рамках исследования были изучены крупные переводы между физическими лицами через СБП, а также с карты на карту.

Доля таких операций в общем объеме составила 76%, следует из статистики банка "Русский стандарт"

Россияне в 2020 году чаще всего переводили в рамках Системы быстрых платежей (СБП) суммы до 100 тысяч рублей в месяц. Доля таких операций в общем объеме составила 76%, следует из статистики банка "Русский стандарт".

"По данным банка, в 2020 году по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП) клиенты чаще всего переводили суммы до 100 тысяч руб. в месяц. Доля таких переводов составляла 76%. На переводы свыше этой суммы пришлось 24% (на одного клиента в месяц), соответственно", - говорится в исследовании.

При этом в статистике по сумме операций с карты на карту в 2020 году 70% пришлось на переводы до 100 тыс. руб. в месяц на одного клиента и 30% - на сумму транзакций более 100 тыс. руб. в месяц. Для сравнения - в 2019 году соотношение составляло 68% на 32%.

В рамках исследования были изучены крупные переводы между физическими лицами через СБП, а также с карты на карту на сумму свыше 100 тыс. руб. в месяц на одного клиента и до 100 тыс. руб. по итогам 2020 и 2019 годов.

Система быстрых платежей - сервис, который позволяет физическим лицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам, вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к системе.

Согласно политике СБП, переводы до 100 тыс. руб. в месяц бесплатны для клиентов всех банков - участников системы.

Источник: ТАСС