После убийства главреда портала "Рязань.Лайф" задержал ее мужа и возбудил уголовное дело СК

Следственные органы Рязанской области возбудили уголовное дело после убийства главного редактора регионального портала "Рязань.Лайф" Жанны Шепляковой. Об этом в субботу сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.
"15 января 2021 года примерно в 23:00 в квартире одного из домов на ул. Гоголя в Рязани обнаружено тело проживавшей там женщины 1987 года рождения с множественными колото-резаными ранами. По данному факту Железнодорожным межрайонным следственным отделом Рязани следственного управления СК РФ по Рязанской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - сообщили в ведомстве.
Следствие в убийстве главного редактора подозревает супруга погибшей. "Житель Тверской области 1983 года рождения после произошедшего забрал детей и покинул Рязань, выехав в другую область. Предположительно, мотивом для совершения преступления стала семейная ссора. Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями местонахождение подозреваемого установлено, и он задержан. Дети временно переданы на попечение родственников", - уточняется в сообщении.
Супруг убитой журналистки, главного редактора регионального портала "Рязань.Лайф" Жанны Шепляковой, задержан, он признался в содеянном.