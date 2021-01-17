После убийства главреда портала "Рязань.Лайф" задержал ее мужа и возбудил уголовное дело СК

Следователи подозревают в убийстве супруга Жанны Шепляковой. По их версии, мотивом для совершения преступления стала семейная ссора. После он забрал детей и уехал за пределы области.

Жанна Шеплякова. СК возбудил уголовное дело после убийства главреда регионального портала "Рязань.Лайф"

Следственные органы Рязанской области возбудили уголовное дело после убийства главного редактора регионального портала "Рязань.Лайф" Жанны Шепляковой. Об этом в субботу сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"15 января 2021 года примерно в 23:00 в квартире одного из домов на ул. Гоголя в Рязани обнаружено тело проживавшей там женщины 1987 года рождения с множественными колото-резаными ранами. По данному факту Железнодорожным межрайонным следственным отделом Рязани следственного управления СК РФ по Рязанской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - сообщили в ведомстве.

Следствие в убийстве главного редактора подозревает супруга погибшей. "Житель Тверской области 1983 года рождения после произошедшего забрал детей и покинул Рязань, выехав в другую область. Предположительно, мотивом для совершения преступления стала семейная ссора. Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями местонахождение подозреваемого установлено, и он задержан. Дети временно переданы на попечение родственников", - уточняется в сообщении.

Супруг убитой журналистки, главного редактора регионального портала "Рязань.Лайф" Жанны Шепляковой, задержан, он признался в содеянном.