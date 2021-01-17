17.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

После убийства главреда портала "Рязань.Лайф" задержал ее мужа и возбудил уголовное дело СК

09:39 17.01.2021 Фото: Инстаграм
0

Следователи подозревают в убийстве супруга Жанны Шепляковой. По их версии, мотивом для совершения преступления стала семейная ссора. После он забрал детей и уехал за пределы области.

% name% title
Жанна Шеплякова. СК возбудил уголовное дело после убийства главреда регионального портала "Рязань.Лайф"

Следственные органы Рязанской области возбудили уголовное дело после убийства главного редактора регионального портала "Рязань.Лайф" Жанны Шепляковой. Об этом в субботу сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"15 января 2021 года примерно в 23:00 в квартире одного из домов на ул. Гоголя в Рязани обнаружено тело проживавшей там женщины 1987 года рождения с множественными колото-резаными ранами. По данному факту Железнодорожным межрайонным следственным отделом Рязани следственного управления СК РФ по Рязанской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - сообщили в ведомстве.

Следствие в убийстве главного редактора подозревает супруга погибшей. "Житель Тверской области 1983 года рождения после произошедшего забрал детей и покинул Рязань, выехав в другую область. Предположительно, мотивом для совершения преступления стала семейная ссора. Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями местонахождение подозреваемого установлено, и он задержан. Дети временно переданы на попечение родственников", - уточняется в сообщении.

Супруг убитой журналистки, главного редактора регионального портала "Рязань.Лайф" Жанны Шепляковой, задержан, он признался в содеянном.

журналист задержан портал розыск убийства уголовное дело Жанна Шеплякова
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Признают состояние аффекта?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Аномальные морозы обещают в большинстве российских регионов
11:07 17-01-2021
Аномальные морозы обещают в большинстве российских регионов
После пожара подъезд в саже, окно выбито
11:04 17-01-2021
После пожара подъезд в саже, окно выбито
Вирус герпеса человека 5 типа: Классификация, симптомы, лечение герпеса
11:00 17-01-2021
Вирус герпеса человека 5 типа: Классификация, симптомы, лечение герпеса
Что обещает сегодня 17 января 2021 гороскоп Павла Глобы всем знакам по их стихиям
10:57 17-01-2021
Что обещает сегодня 17 января 2021 гороскоп Павла Глобы всем знакам по их стихиям
Геособытие 17 января 2021: магнитная буря сегодня принесет проблемы метеозависимым людям
10:53 17-01-2021
Геособытие 17 января 2021: магнитная буря сегодня принесет проблемы метеозависимым людям
БердскСнижается суточное число заразившихся коронавирусом в Бердске: Сколько их на 17 января
10:42 17-01-2021
Снижается суточное число заразившихся коронавирусом в Бердске: Сколько их на 17 января
Год Мишустина: Справился ли антикризисный менеджер
10:30 17-01-2021
Год Мишустина: Справился ли антикризисный менеджер
Сегодня, 17 января - Всемирный день религии: История важной даты
10:30 17-01-2021
Сегодня, 17 января - Всемирный день религии: История важной даты
Осудили гинеколога за смерть ребенка в утробе матери
10:17 17-01-2021
Осудили гинеколога за смерть ребенка в утробе матери
Самолеты "открытого неба" переделает в разведчиков Россия
10:10 17-01-2021
Самолеты