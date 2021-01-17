Розыск: Украл алкоголя на 5000 рублей и попал на видео неизвестный в Бердске

Крупная кража произошла в одном из магазинов Северного микрорайона. Полиция просит помощи в опознании подозреваемого.

Полицейские Бердска просят помочь опознать подозреваемого в краже

Отделением дознания отдела полиции МВД по Бердску устанавливается личность и местонахождение гражданина, который 25 ноября 2020 года около 17.40 в магазине, расположенном в микрорайоне Северный, похитил алкогольную продукцию.

Сумма ущерба составила около 5000 рублей.

На место преступления незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции изъяли запись с камеры видеонаблюдения, зафиксировавшей подозреваемого.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого, изображённого на видео, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8(383-41) 3-11-75, или 8-983-306-34-07.

Конфиденциальность гарантируется.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", перед Новым годом среди магазинных воришек пользовалась популярностью красна икра - украли более 20 банок этого продукта в разных районах Бердска.