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Крещение Господне 2021: Расписание богослужений 19 января в храмах Бердска

10:38 18.01.2021, Галина Панчева Фото: Галины Панчевой
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Доступ на службу будет ограничен. Ночная литургия пройдет в двух храмах.

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В Преображенском соборе пройдет божественная литургия в 24.00 с 18 на 19 января и в 8.00 — 19 января

Отметят Крещение 19 января жители Бердска. В этот день пройдут божественные литургии в храмах Бердска. Но доступ в храмы из-за пандемии будет ограничен.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» священник Владимир Бирюков, в полночь с 18 на 19 января богослужения пройдут в Преображенском соборе (ул. Горького, 44) и Богоявленском храме (ул. Боровая, 111). Как обычно, в 8.00 пройдут божественные литургии во всех бердских храмах, в том числе и в Сретенском храме (ул. Кутузова, 17).

По словам отца Владимира, доступ в храмы будет ограничен. Но люди смогут получить святую воду в удобное для них время. Воду будут разливать заранее в бутылки, чтобы прихожане их разбирали. Святую воду можно будет взять в любом бердском храме.

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Преображенский храм (ул. Горького, 44)
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Сретенский храм (Кутузова, 17)
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Богоявленский храм (ул. Боровая, 111)

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божественная литургия расписание служба храм Владимир Бирюков Бердский Преображенский храм
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