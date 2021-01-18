Крещение Господне 2021: Расписание богослужений 19 января в храмах Бердска

Доступ на службу будет ограничен. Ночная литургия пройдет в двух храмах.

В Преображенском соборе пройдет божественная литургия в 24.00 с 18 на 19 января и в 8.00 — 19 января

Отметят Крещение 19 января жители Бердска. В этот день пройдут божественные литургии в храмах Бердска. Но доступ в храмы из-за пандемии будет ограничен.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» священник Владимир Бирюков, в полночь с 18 на 19 января богослужения пройдут в Преображенском соборе (ул. Горького, 44) и Богоявленском храме (ул. Боровая, 111). Как обычно, в 8.00 пройдут божественные литургии во всех бердских храмах, в том числе и в Сретенском храме (ул. Кутузова, 17).

По словам отца Владимира, доступ в храмы будет ограничен. Но люди смогут получить святую воду в удобное для них время. Воду будут разливать заранее в бутылки, чтобы прихожане их разбирали. Святую воду можно будет взять в любом бердском храме.

Преображенский храм (ул. Горького, 44)

Сретенский храм (Кутузова, 17)

Богоявленский храм (ул. Боровая, 111)

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