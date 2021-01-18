Почему заледенели при -27 в очереди к кассам РКЦ горожане, проверили чиновники Бердска

Как утверждает Татьяна Золотухина, очередей могло не быть, если бы граждане понимали ситуацию, либо пришли позже. Фактически граждан не лишили возможности оплачивать жилищно-коммунальные услуги.

Очередь в РКЦ на Островского,122 в Бердске

Огромные очереди в кассах РКЦ волнуют многих жителей Бердска. Желающие оплатить коммунальные или жилищные услуги вынуждены ожидать свой черёд на оплату коммунальных платежей на улице.

Как сообщила на оперативном штабе со СМИ "Курьер. Среда. Бердск" начальник отдела ЖКХ и энергетики Татьяна Золотухина, на кассах РКЦ будет проводиться корректировка работ.

- Осуществлялся объезд по кассам РКЦ. Фиксация проводилась. Подсчет граждан, находящихся в очереди также я проводила лично. У нас по управляющим кассам, т.е. самостоятельным, вообще вопросов нет, очередей не было, а если и были, то не более 2-3 человек. Что касается касс РКЦ, проблему зафиксировали на одной кассе на Павлова, 6. 13 человек стояло в остальных кассах. По разным кассам по количеству окон. Предположим, на Микрорайоне, 58, на 4 окна в очереди пребывали 8 человек. Аналогичная ситуация в принципе по всем кассам. Есть момент по Островского, 122. Мы поговорили с руководителем, будет откорректирована работа. В целом по ситуации, которая была озвучена в некоторых СМИ, я увидела подтверждение,- прокомментировала Татьяна Золотухина 18 января.

Также начальник отдела ЖКХ и энергетики упомянула, что замена оплаты платежей без очереди есть.

- РКЦ является организацией коммерческой. Финансовую деятельность данная организация регулирует самостоятельно. Кроме того, рядом работают работают 4 окна. Острой необходимости в наличии этой кассы у руководителей РКЦ нет. В данном случае я также могу сказать, что "Европу" мы посещали на прошлой неделе. На 4 окна находилась очередь из 18 человек, т. е количество достаточное и окон много. При этом обслуживали достаточно быстро. Очереди могло не быть, если бы граждане понимали, либо пришли позже. Альтернатива оплаты без очереди есть. Фактически граждан не лишили возможности оплачивать жилищно-коммунальные услуги,- заявила Татьяна Золотухина.

Напомним, что вопиющая ситуация произошла 12 января вы кассе на ул. Островского, 122. Люди вынуждены были стоять на морозе у РКЦ. Поначалу часть из бердчан даже не запускали в помещение. Сотрудники объяснили данное решение людям, ссылаясь на пандемию и ограничительные меры. Отметим, что люди своей очереди ждали по полтора часа и это в -27 градусов.