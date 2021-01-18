На какой срок сохраняется субсидия на оплату ЖКУ, разъясняем

Оплатить коммуналку нужно до 15 числа каждого месяца, если субсидия оформляется впервые. Произвести оплату можно и позже, например, когда есть большая очередь в кассу.

Мораторий по платежам за ЖКУ в 2021 году отменяется

Одной из самых распространенных причин нахождения большого количества людей в очередях РКЦ является пребывание желающих срочно оплатить жилищно-коммунальные услуги в целях отсутствия лишения их субсидий.

Как сообщила "Курьер. Среда. Бердск" на оперативном штабе со СМИ начальник отдела ЖКХ и энергетики Татьяна Золотухина, был проведен рейд по кассам РКЦ в Бердске. Боязнь лишения субсидий была актуальной среди стоящих в очереди людей.

- Это была одна из причин, озвученных мне в очереди. С руководством отдела пособий социальных выплат была проведена беседа по лишению граждан льгот. Получено подтверждение, что льгот граждане лишаться не будут. Субсидии сохраняются на 2 месяца. В течение 2 месяцев граждане могут оплатить жилищно-коммунальные платежи без риска. Кроме того, есть необходимость оплаты до 15 числа в том случае, если субсидия оформляется впервые. Торопиться оплачивать надо, но в критический момент, когда есть большое количество народу, нет необходимости становиться в очередь,- заявила Татьяна Золотухина.

Напомним, что по новым правилам с 1 января 2021 года россияне, которые имеют право на льготы по оплате коммунальных услуг или на компенсацию этих затрат не должны предоставлять в социальные органы справку об отсутствии долгов по коммунальным платежам. Органы соцзащиты самостоятельно запросят все необходимые данные через централизованные информационные ресурсы. Если есть задолженность, граждане теряют право на жилищную субсидию. Льготы на коммунальные платежи имеют семьи с большим количеством детей, люди с инвалидностью и ветераны.