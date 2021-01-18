19 января - День супруга 2021: Искренние и самые красивые поздравления от всей души в важный праздник

Есть повод, а значит будем в этот день особенно ласковы и внимательны с мужьями, подадим им кофе в постель и сделаем подарок, создадим атмосферу счастья и радости.

С Днем супруга - 19 января 2021 года

Традиционный для Исландии День супруга, который они отмечают 19 января, к россиянам не имеет непосредственного отношения. Тем не менее, почему бы суровой зимой не оказать знак внимания любимому мужу, не сделать в этот день приятный сюрприз и не вручить ему подарок? Конечно, если следовать исландской традиции, то для начала в этот день муж должен встать поутру, надеть только одну штанину брюк и так проскакать вокруг своего двора.

Таким образом, исландские мужчины задабривают суровый месяц Торри, который наступает в это время. Но даже в этой стране ритуал уже ушел в прошлое, а вот праздник остался. А раз есть повод, то будем в этот день особенно ласковы и внимательны с мужьями, подадим им кофе в постель и сделаем подарок, создадим атмосферу счастья и радости. Пусть они почувствуют, что не только исландские женщины умеют любить своих мужчин.

***

Дорогой мой, самый — самый,

Ненаглядный и родной.

С днем супруга поздравляю,

Очень рада, что ты мой.

Я желаю нам терпенья,

Чистых прожитых дорог.

Чтобы дальше мы любили,

Как никто нигде не смог.

От себя я обещаю,

Быть послушной, уступать.

Я люблю тебя так сильно,

Что согласна угождать.

***

С Днем супруга поздравляю,

Половиночка моя,

И тебе я пожелаю,



Счастья, радости, добра!

Пусть любовь не угасает,

Будем вместе навсегда,

Всей душой я обожаю,

Очень я люблю тебя!

***

Мой дорогой и любимый супруг, я знаю, в нашем запасе много совместных праздников, но не поздравить с таким важным днем тебя я просто не могу! Ты мужчина всей моей жизни, мой долгожданный свет в окошке, мой верный союзник, защитник, и периода даже психолог. В общем, мой хороший, сегодня в нашей стране отмечают День супруга, с которым я тебя искренне поздравляю. Желаю тебе больше улыбок и легкости, а счастье мы создадим вместе!

***

С днем супруга поздравляю,

Я тебя, мой дорогой,

Жить в согласии и любви

Я желаю нам с тобой.

Чтоб пылал очаг домашний,

Дом, чтоб полной чашей был,

О любви своей, чтоб чаще

Ты, любимый, говорил.

Я желаю, чтоб по жизни

Шли, не разнимая рук,

Никого нет лучше в мире,

Чем ты, милый мой супруг

***

Сегодня день жены и мужа,

И день семьи большой, упругой.

Всем этот праздник очень нужен.



Великий праздник — День супруга.Желаю вам любви и счастья,И многих дней земного мира.И с половинкой не ругаться,А жить в любви и жить счастливо.

***

Поздравляю с днем супруга!

Пусть тебе не будет туго,



Пусть тебе не будет тяжкоЖить со мной в одной упряжке.Каждый день одно и то же.Лицезрея мою рожу,Улыбайся все равно,Я ведь не обижу,Ведь тебя давным-давноДля меня нет ближе.

***

Хочу сегодня я тебе, любимый,

Сказать спасибо за любовь твою,

Ты самый лучший, ты неповторимый,

Как же тебя я, милый, все-таки люблю!

Благодарю тебя за все твои старания,

За все, что делаешь ты в жизни для семьи,

За твою ласку, за заботу и внимание,



За руки сильные и крепкие твои!

Как можно чаще, дорогой мой, улыбайся,

И настроение поднимется мгновенно!

Всегда, родной, таким же оставайся,

Ведь в нашей жизни все будет отменно!

***

С днем супруга поздравляю,

Счастья долгого желаю.



В доме чтоб была любовь,Разгоралась вновь и вновь.

Страсть чтобы не угасала,

И забота возрастала.

Чтобы были вместе вечно,

Целовались бесконечно!

***

С Днем супруга поздравляю



Я тебя, мой дорогой.Сил, терпения желаю,Мой любимый и родной.

Чтобы был всегда успешен,

Силы чтоб черпал в семье,

Никогда не огорчался,

Смело шел к своей мечте.

***

Поздравляю, муж любимый, с Днем супруга!

Я хочу, бесспорно, пожелать,

Чтоб с тобой любили мы друг друга,

И не перестали уважать.

В День супруга, милый, я напомню:

Ты — глава семьи, отец детей,

На тебе ответственность огромная!

Наше ВСЁ — и никаких гвоздей!

Ты защита наша, и опора,

Спонсор, друг, водитель, тамада,

Утешитель, разрешитель споров.

Без тебя, любимый, никуда!

***

Поздравляю с Днем супруга!

Будь счастливым, дорогой.

Без тебя бы было туго,



Хорошо всегда с тобой!

Будь веселым и успешным

И домой ко мне спеши.

Пусть любовь потоком нежным

Нас доносит до вершин!

Источник: pozdravok.ru