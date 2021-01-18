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19 января - День супруга 2021: Искренние и самые красивые поздравления от всей души в важный праздник

20:20 18.01.2021 Фото: pozdravok.ru
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Есть повод, а значит будем в этот день особенно ласковы и внимательны с мужьями, подадим им кофе в постель и сделаем подарок, создадим атмосферу счастья и радости.

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С Днем супруга - 19 января 2021 года
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
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19 января - День супруга 2021: Искренние и самые красивые поздравления от всей души в важный праздникГороскоп любви на неделю с 18 по 24 января 2021 года точно для каждого знака зодиакаЕщё 318 новостей

Традиционный для Исландии День супруга, который они отмечают 19 января, к россиянам не имеет непосредственного отношения. Тем не менее, почему бы суровой зимой не оказать знак внимания любимому мужу, не сделать в этот день приятный сюрприз и не вручить ему подарок? Конечно, если следовать исландской традиции, то для начала в этот день муж должен встать поутру, надеть только одну штанину брюк и так проскакать вокруг своего двора.

Таким образом, исландские мужчины задабривают суровый месяц Торри, который наступает в это время. Но даже в этой стране ритуал уже ушел в прошлое, а вот праздник остался. А раз есть повод, то будем в этот день особенно ласковы и внимательны с мужьями, подадим им кофе в постель и сделаем подарок, создадим атмосферу счастья и радости. Пусть они почувствуют, что не только исландские женщины умеют любить своих мужчин.

***

Дорогой мой, самый — самый,
Ненаглядный и родной.
С днем супруга поздравляю,
Очень рада, что ты мой.

Я желаю нам терпенья,
Чистых прожитых дорог.
Чтобы дальше мы любили,
Как никто нигде не смог.

От себя я обещаю,
Быть послушной, уступать.
Я люблю тебя так сильно,
Что согласна угождать.

***

С Днем супруга поздравляю,
Половиночка моя,
И тебе я пожелаю,

Счастья, радости, добра!

Пусть любовь не угасает,
Будем вместе навсегда,
Всей душой я обожаю,
Очень я люблю тебя!

***

Мой дорогой и любимый супруг, я знаю, в нашем запасе много совместных праздников, но не поздравить с таким важным днем тебя я просто не могу! Ты мужчина всей моей жизни, мой долгожданный свет в окошке, мой верный союзник, защитник, и периода даже психолог. В общем, мой хороший, сегодня в нашей стране отмечают День супруга, с которым я тебя искренне поздравляю. Желаю тебе больше улыбок и легкости, а счастье мы создадим вместе!

***

С днем супруга поздравляю,
Я тебя, мой дорогой,
Жить в согласии и любви
Я желаю нам с тобой.

Чтоб пылал очаг домашний,
Дом, чтоб полной чашей был,
О любви своей, чтоб чаще
Ты, любимый, говорил.

Я желаю, чтоб по жизни
Шли, не разнимая рук,
Никого нет лучше в мире,
Чем ты, милый мой супруг

***

Сегодня день жены и мужа,
И день семьи большой, упругой.
Всем этот праздник очень нужен.

Великий праздник — День супруга.
Желаю вам любви и счастья,
И многих дней земного мира.
И с половинкой не ругаться,
А жить в любви и жить счастливо.

***

Поздравляю с днем супруга!
Пусть тебе не будет туго,

Пусть тебе не будет тяжко
Жить со мной в одной упряжке.
Каждый день одно и то же.
Лицезрея мою рожу,
Улыбайся все равно,
Я ведь не обижу,
Ведь тебя давным-давно
Для меня нет ближе.

***

Хочу сегодня я тебе, любимый,
Сказать спасибо за любовь твою,
Ты самый лучший, ты неповторимый,
Как же тебя я, милый, все-таки люблю!

Благодарю тебя за все твои старания,
За все, что делаешь ты в жизни для семьи,
За твою ласку, за заботу и внимание,

За руки сильные и крепкие твои!

Как можно чаще, дорогой мой, улыбайся,
И настроение поднимется мгновенно!
Всегда, родной, таким же оставайся,
Ведь в нашей жизни все будет отменно!

***

С днем супруга поздравляю,
Счастья долгого желаю.

В доме чтоб была любовь,
Разгоралась вновь и вновь.

Страсть чтобы не угасала,
И забота возрастала.
Чтобы были вместе вечно,
Целовались бесконечно!

***

С Днем супруга поздравляю

Я тебя, мой дорогой.
Сил, терпения желаю,
Мой любимый и родной.

Чтобы был всегда успешен,
Силы чтоб черпал в семье,
Никогда не огорчался,
Смело шел к своей мечте.

***

Поздравляю, муж любимый, с Днем супруга!
Я хочу, бесспорно, пожелать,
Чтоб с тобой любили мы друг друга,
И не перестали уважать.

В День супруга, милый, я напомню:
Ты — глава семьи, отец детей,
На тебе ответственность огромная!
Наше ВСЁ — и никаких гвоздей!

Ты защита наша, и опора,
Спонсор, друг, водитель, тамада,
Утешитель, разрешитель споров.
Без тебя, любимый, никуда!

***

Поздравляю с Днем супруга!
Будь счастливым, дорогой.
Без тебя бы было туго,

Хорошо всегда с тобой!

Будь веселым и успешным
И домой ко мне спеши.
Пусть любовь потоком нежным
Нас доносит до вершин!

Источник: pozdravok.ru

19 января 2021 День супруга муж поздравления семья стихи
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