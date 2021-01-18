19 января - День супруга 2021: Искренние и самые красивые поздравления от всей души в важный праздник

Традиционный для Исландии День супруга, который они отмечают 19 января, к россиянам не имеет непосредственного отношения. Тем не менее, почему бы суровой зимой не оказать знак внимания любимому мужу, не сделать в этот день приятный сюрприз и не вручить ему подарок? Конечно, если следовать исландской традиции, то для начала в этот день муж должен встать поутру, надеть только одну штанину брюк и так проскакать вокруг своего двора.
Таким образом, исландские мужчины задабривают суровый месяц Торри, который наступает в это время. Но даже в этой стране ритуал уже ушел в прошлое, а вот праздник остался. А раз есть повод, то будем в этот день особенно ласковы и внимательны с мужьями, подадим им кофе в постель и сделаем подарок, создадим атмосферу счастья и радости. Пусть они почувствуют, что не только исландские женщины умеют любить своих мужчин.
***
Дорогой мой, самый — самый,
Ненаглядный и родной.
С днем супруга поздравляю,
Очень рада, что ты мой.
Я желаю нам терпенья,
Чистых прожитых дорог.
Чтобы дальше мы любили,
Как никто нигде не смог.
От себя я обещаю,
Быть послушной, уступать.
Я люблю тебя так сильно,
Что согласна угождать.
***
С Днем супруга поздравляю,
Половиночка моя,
И тебе я пожелаю,
Пусть любовь не угасает,
Будем вместе навсегда,
Всей душой я обожаю,
Очень я люблю тебя!
***
Мой дорогой и любимый супруг, я знаю, в нашем запасе много совместных праздников, но не поздравить с таким важным днем тебя я просто не могу! Ты мужчина всей моей жизни, мой долгожданный свет в окошке, мой верный союзник, защитник, и периода даже психолог. В общем, мой хороший, сегодня в нашей стране отмечают День супруга, с которым я тебя искренне поздравляю. Желаю тебе больше улыбок и легкости, а счастье мы создадим вместе!
***
С днем супруга поздравляю,
Я тебя, мой дорогой,
Жить в согласии и любви
Я желаю нам с тобой.
Чтоб пылал очаг домашний,
Дом, чтоб полной чашей был,
О любви своей, чтоб чаще
Ты, любимый, говорил.
Я желаю, чтоб по жизни
Шли, не разнимая рук,
Никого нет лучше в мире,
Чем ты, милый мой супруг
***
Сегодня день жены и мужа,
И день семьи большой, упругой.
Всем этот праздник очень нужен.
Желаю вам любви и счастья,
И многих дней земного мира.
И с половинкой не ругаться,
А жить в любви и жить счастливо.
***
Поздравляю с днем супруга!
Пусть тебе не будет туго,
Жить со мной в одной упряжке.
Каждый день одно и то же.
Лицезрея мою рожу,
Улыбайся все равно,
Я ведь не обижу,
Ведь тебя давным-давно
Для меня нет ближе.
***
Хочу сегодня я тебе, любимый,
Сказать спасибо за любовь твою,
Ты самый лучший, ты неповторимый,
Как же тебя я, милый, все-таки люблю!
Благодарю тебя за все твои старания,
За все, что делаешь ты в жизни для семьи,
За твою ласку, за заботу и внимание,
Как можно чаще, дорогой мой, улыбайся,
И настроение поднимется мгновенно!
Всегда, родной, таким же оставайся,
Ведь в нашей жизни все будет отменно!
***
С днем супруга поздравляю,
Счастья долгого желаю.
Разгоралась вновь и вновь.
Страсть чтобы не угасала,
И забота возрастала.
Чтобы были вместе вечно,
Целовались бесконечно!
***
С Днем супруга поздравляю
Сил, терпения желаю,
Мой любимый и родной.
Чтобы был всегда успешен,
Силы чтоб черпал в семье,
Никогда не огорчался,
Смело шел к своей мечте.
***
Поздравляю, муж любимый, с Днем супруга!
Я хочу, бесспорно, пожелать,
Чтоб с тобой любили мы друг друга,
И не перестали уважать.
В День супруга, милый, я напомню:
Ты — глава семьи, отец детей,
На тебе ответственность огромная!
Наше ВСЁ — и никаких гвоздей!
Ты защита наша, и опора,
Спонсор, друг, водитель, тамада,
Утешитель, разрешитель споров.
Без тебя, любимый, никуда!
***
Поздравляю с Днем супруга!
Будь счастливым, дорогой.
Без тебя бы было туго,
Будь веселым и успешным
И домой ко мне спеши.
Пусть любовь потоком нежным
Нас доносит до вершин!
Источник: pozdravok.ru