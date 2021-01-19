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Общество / Свадьба

Как проходит мусульманская брачная ночь?

23:20 19.01.2021 Фото: pixabay.com
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Согласно канонам брачной ночи в исламе, это действо должно начаться с совместной молитвы.

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Счастливая невеста

Первая брачная ночь – один из самых важных и значимых этапов мусульманской свадьбы. Это момент, когда молодожены наконец-то остаются наедине и могут поближе узнать друг друга. Первой интимной близости предшествует большая подготовка. Причем «специальной» должна быть не только комната, где произойдет первое соитие. И жених, и невеста должны морально подготовиться к тому, что лишаться девственности. Как проходит первая брачная ночь у мусульман? Свадебный портал Свадьбаголик.ru готов рассказать о всех ритуалах и обычаях.

Брачная ночь у мусульман: традиции и обряды

К первой брачной ночи необходимо подготовиться как жениху, так и невесте. Мусульманка к этому моменту должна перевезти свое приданое в дом супруга – а это около 40 комплектов постельного белья, подушек и одеял. При этом, каждый из них должен быть декорирован вышивкой ручной работы. Каких правил должны придерживаться молодожены в первую брачную ночь? Сейчас мы об этом расскажем.

Украшение спальни

Комната, в которой будет проходить мусульманская первая брачная ночь, должна быть украшена по-особенному – в красных тонах, с живыми цветами и изобилием еды и напитков. На кровати должна быть застлано постельное белье, которое принесла невеста. В помещении не должны находится посторонние люди и животные. Если там расположен священный Коран, его необходимо либо вынести, либо накрыть тканью.

Подготовка невесты

Девушка для первой встречи с мужем должна выбрать красивую одежду и нижнее белье. Но это не самое главное. Намного важнее побороть свой страх перед близостью и довериться супругу. Возможно, мусульманской невесте будет сложно вступить в интимную близость в первую брачную ночь. Если она не преодолеет стеснение, то обязательно должна об этом сказать новоиспеченному супругу. И тот должен помочь ей справиться с проблемой.

Подготовка жениха

Мужчина тоже должен быть готов к тому, что его жена не созрела для интимных отношений. Поэтому в первую брачную ночь он обязан быть максимально вежливым и обходительным и своей лаской и заботой вызвать доверие у супруги.

Совместная молитва

Согласно канонам брачной ночи в исламе, это действо должно начаться с совместной молитвы. Всего же они должны прочитать три:

  • на долгую счастливую совместную жизнь;
  • двухкратный намаз, который поможет снять напряжение между новобрачными;
  • «Аль-Бухари» - молитву, которая защитит семью и будущее потомство от злых духов.

Секса может и не быть

Как уже говорилось выше, если молодожены совсем не знакомы, если невеста не смогла побороть стеснение перед супругом, то брачная ночь у мусульман может случиться и без интимной близости. Этот момент можно отложить и из-за физиологического цикла. Вместо этого муж и жена могут вести беседы на различные темы и узнавать друг друга.

Выносить простыню необязательно

Вопреки популярному мнению, Коран запрещает мусульманам после первой брачной ночи выносить напоказ простыню, на которой спали молодые. Хотя на свадьбах у некоторых народов этот обычай на самом деле есть.

Это личное дело жениха и невесты. Если девушка окажется уже не девственницей, то только супругу решать ее судьбу. Он может либо простить ее, либо вернуть в родительский дом. Если же невеста была невинна, то следующие семь ночей супруг обязан провести с ней.

Утро следующего дня

Назавтра проходит завершающий этап первой брачной ночи у мусульман – омовение. Как правило, заканчивается она тем, что перед утренней молитвой и жених, и невеста должны искупаться. После этого в доме накрывается стол и вновь приглашаются гости.

Брачная ночь у мусульман: как проходит она в разных странах

Несмотря на то, что свадьба у мусульман проходит по одному и тому же сценарию, в разных странах есть свои колоритные традиции и обычаи. Некоторые из них касаются и первой брачной ночи:

  1. Чечня. В этой стране первая брачная ночь у мусульман, как правило, проходит лишь на третий день после заключения брака. Подготовится к ней невесте помогают подруги. Пока жених читает Коран, они отводят ее в спальню, где девушка дожидается своего мужа. Кстати, предстать перед ней он должен в традиционном костюме, который ему в знак уважения преподнесли родственники супруги.
  2. Дагестан. Первая брачная ночь мусульманки в этой стране начиналась со схватки с новоиспеченным мужем. Если была ничья, то девушка могла отказаться от близости. Так продолжалось до тех пор, пока бой не выиграет мужчина. Еще одна традиция этой культуры – перед брачной ночью надевать на невесту специальную одежду с множеством узелков. Задача жениха – без посторонней помощи и предметов вроде ножа или кинжала развязать все узлы. Если он справлялся с заданием, то мог обладать девушкой.
  3. Азербайджан. Бывает и такое, что первая ночь у мусульман проходит только после «консультации» с более опытным человеком, который расскажет молодым, как вести себя в постели. В Азербайджане таких людей называют егня. Наутро он должен осмотреть простыни, на которых спали молодожены, и сообщить жениху результат. А уже сам мужчина решал, что делать с супругой, если постель осталась чистой.
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