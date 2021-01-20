Продлят ли учебный год 2021 школьникам Сибири и Бердска, стало известно

Каждая школа самостоятельно принимает решение о дате окончания учебного года. Но образовательную программу все выполнят в полном объеме. Между тем, некоторые регионы обсуждают учебу до 12 июня.

Все школы Бердска приступили к занятиям с 18 января в очном формате

В связи с продлением каникул и длительной учебой школьников в дистанционном режиме встал вопрос о прохождении всей образовательный программы учебного года 2020-2021. При этом санитарные нормы запрещают превышать нагрузку на учеников. Поэтому с началом третьей четверти в январе началось широкое обсуждение возможного продления учебного года в июне.

Могут ли продлить учебный год на лето?

На этот вопрос родителей бердских школьников ответил исполняющий обязанности директора управления образования Бердска Михаил Каркавин.

- Это решает каждая школа. Но я могу сказать точно, что все наши школы должны выдать и обязательно выдадут образовательную программу в полном объеме и в соответствии с санитарными нормами и правилами, - прокомментировал 20 января «Курьер. Среда. Бердск» Михаил Викторович.

Он считает неправильным централизованно обсуждать образовательные программы конкретной школы:

- В каждой образовательной организации свои учебные планы и график учебного процесса. Поэтому, это (продление учебного года — при. ред.) исключительно полномочия школы. Условие одно — выполнить образовательную программу.

Руководитель городского образования уверен, что все бердские школы справятся. Что касается возможного продления учебного года в июне, информация об этом пока не поступила ни от одной школы Бердска.

- Соберем информацию до конца учебного, будем анализировать. Пока нет таких сведений. Опасений в том, что какая-то школа не справится в срок с учебным планом или с организацией итоговой аттестации нет, - подчеркнул Каркавин.

Есть желающие учиться летом

Возможность продления учебного год в Новосибирской области не исключил глава регионального министерства образования Сергей Федорчук. Но он тоже подчеркнул, что это решение каждой школы. На брифинге 19 января по теме начала третьей четверти он напомнил, что после зимних каникул 2021 все школы региона начали работу 18 января в очном режиме.

По словам Федорчука, учебный год в некоторых школах Новосибирской области продлят на 5-10 дней из-за вынужденных дополнительных каникул в рамках борьбы с пандемией коронавируса, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Напомним, что вторая четверть в школах региона началась с 16 ноября после вынужденных трехнедельных каникул. Причем очное обучение для всех без исключения школьников вернули только 11 декабря. Новогодние каникулы также были продлены на неделю — до 17 января.

- При нормальном раскладе, думаю, что никаких изменений не произойдет, но хочу отметить, что «ковидная» ситуация как таковая еще не устойчивая и колебаться она может в разные стороны, поэтому если будут выявляться заболевшие в течение третьей четверти среди коллектива или среди обучающихся, то карантинные мероприятия будут проводиться в полном объеме, — заявил министр.

Федорчук сообщил, что каких-то специальных решений по весенним каникулам в школах пока не принималось и сейчас они запланированы на обычное время — конец марта. В то же время, по его словам, школы самостоятельно, в зависимости от выполнения учебного плана, могут принимать решения об их сокращении.

- Вопрос о продлении учебного года в школах тоже пока не рассматривается. Все будет зависеть от ситуации. Но по закону образовательные организации могут это сделать без каких-то наставлений или нормативных документов с нашей стороны… Все зависит от исполнения учебного плана. В отдельных образовательных организациях уже сейчас хорошо известно, что учебный год будет продлен на срок примерно 5-10 дней, — сказал Федорчук, подчеркнув, что это не касается 9-х и 11-х классов, где будет ОГЭ и ЕГЭ.

Не допустить превышения нагрузки на школьников

По словам министра просвещения Сергея Кравцова, проверочные работы в начале нынешнего учебного года не выявили серьезных пробелов в освоении программы у школьников. Возможно, потому, что начало пандемии пришлось на четвертую четверть, когда в школах в основном шло повторение материала. В этом учебном году большинство российских школ работает в очном режиме. Но некоторые регионы по понятным причинам продлевали на неделю каникулы, частично переводили учеников на дистант. Так было в Бердске и в Новосибирской области в целом.

- Но мы всем регионам давали рекомендации по корректировке учебных планов, чтобы ни в коем случае не понизилось качество образования. Изменение учебного плана - это должно быть решение школы, педагогического коллектива. Главный принцип: ученики должны полноценно освоить образовательные программы. Но при этом важно не допустить превышения образовательной нагрузки, - рассказал Кравцов.

Он отметил, что Минпросвещения продолжает методическую поддержку каждого региона, а те, в свою очередь, плотнее работают с календарным графиком, и меры приносят результаты. Везде это индивидуальный подход, исходя прежде всего из эпидемиологической обстановки, акцентировал Кравцов.

Могут ли продлить или перенести каникулы?

В ряде регионов, в частности, в Московской, Ленинградской, Свердловской областях сценарий с продлением учебного года до 12 июня 2021 года обсуждался еще в декабре 2020 года. Вопрос организации школьных каникул находится в ведении региональных властей. У них есть право освобождать от занятий школьников, не задействованных в подготовке и сдаче ЕГЭ и ОГЭ в дни проведения самих экзаменов, а это означает дополнительные выходные для учеников, но не для учителей.

Также для учебных целей разрешено задействовать длинные майские выходные за счет их сокращения, но не полной ликвидации.

На законодательном уровне продолжительность учебного времени и каникул жестко не регламентирована. Министерство просвещения РФ ежегодно дает рекомендации относительно дат и продолжительности школьных каникул, но у каждого образовательного учреждения есть право самостоятельно выбирать систему обучения с разбивкой по четвертям или триместрам. Первая предполагает традиционные четыре четверти, вторая три триместра.

Каникулы при четвертной системе

В соответствии с рекомендациями обучающиеся по четвертной системе в 2021 году отдыхают следующим образом:

Зима: с 28 декабря 2020 г. по 10 января 2021 г. В связи с эпидемиологической обстановкой во многих российских регионах зимние каникулы продлевали по 17 января включительно. Но и здесь школы, гимназии и лицеи вправе выбирать, продлевать каникулы или использовать первую учебную неделю для дистанционного или очного обучения.

Весна: с 27 марта по 4 апреля. В большинстве школ, организовавших обучение по четвертям, придерживаются устоявшейся традиции отдыхать весной с 22 по 31 марта. Начало заключительной четверти 1 апреля для многих поколений стало уже закономерностью.

Лето: 31 мая – 31 августа. Начальные классы обычно уходят на каникулы раньше – 25 или 26 мая (на усмотрение руководства школы).

Осень: 25 – 31 октября. Напомним, что школьники в осенние каникулы отдыхали до 16 ноября.

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