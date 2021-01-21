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Назвал подарком квартиры в микрорайоне Белокаменном бизнесмена Голубева для переселенцев из аварийного дома Евгений Юрченко из минЖКХ. Смотрите фото и видео

15:33 21.01.2021, Алина Бурова Фото: Алины Буровой
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Он вынес вердикт: "Дом хороший, качественный". А что говорят новые жильцы?

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Переселенцы заявили, что планируют обустроить свою квартиру по-новому. Многое хотят приобрести

21 января посетил микрорайон Белокаменный Бердска начальник управления жилищной политики и развития жилищно-коммунального хозяйства регионального МинЖКХ Евгений Юрченко. Цель поездки - осмотреть дома предназначенные для переселенцев из ветхого жилья.

Напомним, что собственников ветхого жилья расселили в рамках областной программы по нацпроекту в микрорайоне Белокаменном Бердска. Многие жильцы довольны переселением, но есть и те, которые столкнулись с проблемами.

- Без воды больше недели сидели. Ни горячей, ни холодной не было. Это ужас. Сейчас включили, конечно. А кому сказать?- некому сказать. Ничего хорошего. Заселили и ладно. При порыве с потолка бежало до самого окна,- отметила жительница дома №13 в Белокаменном Анастасия Рубенкова.

Валентина Заворская в новый дом переехала в сентябре. До этого жила в Красноярске. Бердск женщине нравится. Как утверждает Валентина Васильевна, дом стал ей уже родным.

- Живу и не тужу. Жизнь прекрасна. Единственное недохваток,- рассказала о своих впечатлениях по переезду вице-мэру Бердска Владимирову Захарову пенсионерка.

- Ну мы продержимся, как говорится? - произнес Захаров.

- Продержимся! - махнув рукой произнесла Валентина.

Также женщина упомянула, что проблем с соседями у нее нет.

- Раньше на Карла Маркса 10/2 жила. В том доме и трещина была, и грибок. Там 8 квартир у нас было. Все соседи переехали сюда. Нормально живется, прекрасно. Всем довольны. Никаких проблем у меня нет. Неполадки были, когда я первая сюда переехала. Дом был новый, никто еще не был заселен и с улицы было захламление мусором. Я ходила в компанию и сказала, чтобы почистили дом снаружи. Справились. До Бердска жила в Красноярске. В Бердск переехала мать, брат, сын и меня тоже перевезли. Вообще была красота, ну а сейчас город стал больше, разросся. Все равно родной. Он не Новосибирск, не загазованный, много зелени, воздух хороший. У меня на К.Маркса весь угол был в цветах. И сейчас я свои цветы принесла. Тут так жарко!- поведала Валентина Васильевна.

Супруги Игорь и Татьяна Ведерниковы раньше тоже жили в доме на ул. Карла Маркса, 10. Сейчас пара с удовольствием обустраивается в новых условиях. В первую очередь в квартиру впустили "главного" хозяина - кота.

- До этого жили в не очень-то отличных условиях: и текло, и проблемы с трубами были, и с потолком тоже. По сравнению с тем, этот дом, конечно, намного лучше. В доме тепло, хорошо, светло, ничего больше, да и не скажешь. Здесь мы много, что сделали. Сами улучшаем жилищные условия. Там мы жили на первом этаже, а тут на третьем. Район далековато, но ничего страшного. В целом квартирой довольны. Было у нас 42 квадрата, а стало 57. Места хватает. В планах сделать ламинат, приобрести новые люстры, застеклить балкон. Соседи у нас здесь с прежнего дома, но и с новыми мы знакомимся, приживаемся,- рассказала семья Ведерниковых.

Отметим, что некоторые переселенцы жалуются на то, что у них потеют окна. В проемы люди кладут вату или другие приспособления.

Как заявил вице-мэр Бердска по городскому хозяйству и строительству Владимир Захаров, местный бюджет софинансирует переселение в рамках областной программы.

- Мое личное мнение, что главная суть программы в рамках областного правительства в том, что мы не улучшаем жилищные условия жителей, мы говорим о безопасности людей. Потому что если дом аварийный, то жить в нем в принципе опасно. Спасибо государству, что предоставляет возможности жить в новом жилье. Областное правительство предоставляет "метр на метр", так как дом из которого переселили был старый, то для того, чтобы соблюсти нормативы, мы его площадь увеличиваем. Эту разницу доплачивает уже администрация Бердска. Если стоимость квадрата в 46 тыс. рублей умножить на 12, то получится существенная финансовая нагрузка на местный бюджет. Но мы работаем для людей,- подчеркнул Владимир Николаевич.

Евгений Юрченко доволен поездкой.

- Тринадцатый дом в Белокаменном хороший, качественный, в квартирах тепло. Я считаю, что это вообще подарок для жителей Бердска - переселиться из аварийного дома в качественный дом,- изрек сегодня, 21 января, начальник управления жилищной политики и развития жилищно-коммунального хозяйства регионального МинЖКХ Евгений Юрченко.

В 2020 году переселили 25 человек. Из областного бюджета в рамках программы расселения было выделено 21 млн рублей. В 2021 году еще один аварийный дом подлежит расселению. Сумма проекта составит 12 млн рублей. Всего в Бердске аварийным признано 4000 кв .м жилья, т.е. 134 домов. Расселять будут поэтапно.

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микрорайон белокаменный министерство ЖКХ переселенцы Владимир Захаров Евгений Юрченко
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