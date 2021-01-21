Акция «Помоги учиться дома»: депутаты подарили планшет семье из Бердска

Такая поддержка особенно необходима школьникам во время дистанционного обучения. Планируется вручить около 60 планшетов и компьютеров детям в Новосибирской области.

Гаджеты помогают при удаленном обучении

Планшет вручил семье Ледяевых из Бердска секретарь партии «Единая Россия» Валерий Бадьин.

Депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Валерий Ильенко вручил детям семьи Жалковских из поселка Мошково планшет, который выручит их во время дистанционных уроков.

У многодетной мамы Светланы Жалковской - шестеро детей. Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Валерий Ильенко побывал у них в гостях и вручил школьникам планшет, без которого не обойтись во время дистанционных занятий. Парламентарий пожелал детям успехов в учебе, выразив уверенность, что они смогут многого добиться. «Главное, что в таких семья дети - целеустремлённые, у них есть желание учиться. Поэтому мы их будем поддерживать в любом случае, а не только в рамках партийного проекта. К слову, в ближайшие дни планшеты и ноутбуки получат дети еще семи многодетных семей 9-го избирательного округа. Очень надеюсь, что данная акция будет продолжена и охватит как можно больше наших жителей», - сказал депутат. Кроме техники Валерий Павлович передал детям мешок сладостей и набор продуктов первой необходимости.

Младшекласснице Насте Жалковской Валерий Ильенко пообещал исполнить в самое ближайшее время заветное желание. Девочка давно мечтает о кукле Беби Бон, но у родителей нет возможности купить дорогую игрушку.

В этот же день волонтеры от «Единой России» вручили планшеты двум семьям в Тогучинском районе.

Волонтерское движение «Единой России» в Новосибирской области, развернувшее активную деятельность в условиях пандемии коронавируса, не сбавляет обороты. К доставке горячих обедов врачам и раздаче подарков детям, загадавшим желания в рамках акции «Ёлка добра», добавились новые заботы – добровольцы начали доставлять компьютерную технику детям из малообеспеченных и многодетных семей в рамках акции «Помоги учиться дома».

Такая поддержка особенно необходима школьникам во время дистанционного обучения. Планируется вручить около 60 планшетов и компьютеров детям в Новосибирской области.

Источник: zsnso.ru