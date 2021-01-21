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Общество / Стиль жизни

Что категорически нельзя делать 22 января в Филиппов день? На кого и за что могут напасть болезни сегодня?

20:50 21.01.2021 Фото: pixabay.com
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Строго запрещено над кем-либо глумиться, так как можно навлечь на себя и своих близких беды и горести.

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Верующие 22 января чтят память святителя Филиппа

Верующие 22 января чтят память святителя Филиппа, а в народе этот день называют Филипповым. 22 января категорически нельзя ругаться, сквернословить и ссориться друг с другом, в противном случае на вас посыплются неприятности. Строго запрещено над кем-либо глумиться, так как можно навлечь на себя и своих близких беды и горести.

Откажитесь от спиртного и азартных игр, иначе могут напасть болезни, печали и тяжести.

А еще не нужно пришивать пуговицы, считалось, что в этом случае не получится избавиться от старых проблем.

Источник: izvmor.ru

22 января запреты дня приметы  Филиппов день
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