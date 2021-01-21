Что категорически нельзя делать 22 января в Филиппов день? На кого и за что могут напасть болезни сегодня?

Строго запрещено над кем-либо глумиться, так как можно навлечь на себя и своих близких беды и горести.

Верующие 22 января чтят память святителя Филиппа

Верующие 22 января чтят память святителя Филиппа, а в народе этот день называют Филипповым. 22 января категорически нельзя ругаться, сквернословить и ссориться друг с другом, в противном случае на вас посыплются неприятности. Строго запрещено над кем-либо глумиться, так как можно навлечь на себя и своих близких беды и горести.

Откажитесь от спиртного и азартных игр, иначе могут напасть болезни, печали и тяжести.

А еще не нужно пришивать пуговицы, считалось, что в этом случае не получится избавиться от старых проблем.

Источник: izvmor.ru