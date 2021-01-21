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Какие варианты индексации пенсии работающим пенсионерам разработал Минтруд, доложат Путину к 1 февраля 2021

18:07 21.01.2021 Фото: pixabay.com
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Ранее президент России поручил правительству до этой даты представить предложения по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров.

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Минтруд прорабатывает вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам

Минтруд РФ прорабатывает вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам, доклад об этом, согласно поручению президента, будет представлен к 1 февраля, сообщил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов на совещании Комитета Совета Федерации по социальной политике по вопросу.

«Подтверждаю, что правительство в лице Минтруда и заинтересованных федеральных органов обеспечит предоставление доклада с предложениями… в отношении работающих пенсионеров к 1 февраля текущего года», — сказал он.

В настоящее время, по словам замглавы Минтруда, ведётся проработка вариантов подобной индексации, передает ПГ.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля представить предложения по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров.

Поддерживает возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

индексации пенсий пенсионер правительство Андрей Пудов Минтруд
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