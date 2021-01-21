Какие варианты индексации пенсии работающим пенсионерам разработал Минтруд, доложат Путину к 1 февраля 2021

Ранее президент России поручил правительству до этой даты представить предложения по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров.

Минтруд прорабатывает вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам

Минтруд РФ прорабатывает вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам, доклад об этом, согласно поручению президента, будет представлен к 1 февраля, сообщил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов на совещании Комитета Совета Федерации по социальной политике по вопросу.

«Подтверждаю, что правительство в лице Минтруда и заинтересованных федеральных органов обеспечит предоставление доклада с предложениями… в отношении работающих пенсионеров к 1 февраля текущего года», — сказал он.

В настоящее время, по словам замглавы Минтруда, ведётся проработка вариантов подобной индексации, передает ПГ.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля представить предложения по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров.

Поддерживает возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.