Какие варианты индексации пенсии работающим пенсионерам разработал Минтруд, доложат Путину к 1 февраля 2021

Минтруд РФ прорабатывает вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам, доклад об этом, согласно поручению президента, будет представлен к 1 февраля, сообщил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов на совещании Комитета Совета Федерации по социальной политике по вопросу.
«Подтверждаю, что правительство в лице Минтруда и заинтересованных федеральных органов обеспечит предоставление доклада с предложениями… в отношении работающих пенсионеров к 1 февраля текущего года», — сказал он.
В настоящее время, по словам замглавы Минтруда, ведётся проработка вариантов подобной индексации, передает ПГ.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля представить предложения по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров.
Поддерживает возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.