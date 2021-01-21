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Сколько лет может принимать отходы действующий полигон ТКО в Бердске, ответили депутаты

18:00 21.01.2021 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Помимо результатов финансово-хозяйственной деятельности, важным для депутатов стало желание разобраться с дальнейшей судьбой полигона.

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Возгорания на полигоне твердых бытовых отходов происходят несколько раз в году

Совет депутатов города Бердска сообщает:

Во вторник, 19 января 2021 года, состоялось заседание комитета по промышленности и предпринимательству, землепользованию, градостроительству, экологии и управлению муниципальной собственностью, на котором был рассмотрен вопрос «О работе МУП «СпецАвтоХозяйство» по обращению с ТКО на территории города Бердска». В ходе заседания членами комитета были заслушаны предварительные показатели финансово-хозяйственной деятельности МУП «СпецАвтоХозяйство». Директор предприятия Константин Букреев рассказал о том, что согласно инвентаризации объекта размещения отходов, произведенной в 2020 году, с учетом накопления отходов, ввозимых на полигон за прошедшие пять лет с 2016 по 2020 годы, официально подтвержденный расчетный срок эксплуатации полигона может составить 11 лет, т.е. до 2032 года. Он также отметил, что сейчас проводится большая работа по соответствию полигона всем современным экологическим нормам и требованиям. Помимо результатов финансово-хозяйственной деятельности, важным для депутатов стало желание разобраться с дальнейшей судьбой полигона.

Депутатами были подняты вопросы о необходимости сортировки мусора путем размещения специальных мусорных контейнеров, установки промышленного шредера и мусоросортировочной линии на полигоне ТКО. Также депутаты заинтересовались, с каких муниципальных образований свозят твердые коммунальные отходы на полигон и их процентное соотношение по сравнению с местными отходами.

Члены комитета запланировали заслушать на ближайшем заседании заместителя главы администрации по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова с информацией о его видении и перспективах развития полигона.

Источник: berdsk.nso.ru

мусор полигон свалка
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От редакции

Это много?

Аноним, 21 января 2021 18:51
для порядочных и честных людей 11 лет много времени, чтобы принять решение по размещению нового полигона без ущерба для Бердска и бердчан. Для воров и коррупционеров это вечность, руки уже чешутся от мыслей об огромной кучи денег, да и торопятся, а вдруг посадят или еще кто-то покруче появится. За 11 лет много может поменяться, уйдет кормчий и посыпятся все эти коррупционные связи, побегут почет ные и спортсмены кто куда. поэтому и спешат. Урвать, а там хоть

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