За призывы к акциям 23 января привлекать к ответственности будет полиция во всех регионах России

Привлечь к административной ответственности всех, кто призывает очно, в интернете, путем рассылки писем разрешает письмо пленума Верховного суда.

Полиция будет привлекать к ответственности за призывы к акциям 23 января

Полиция готовится к охране порядка на несанкционированных акциях 23 января и будет привлекать к ответственности за призывы к участию в них, заявил первый заместитель министра внутренних дел Российской Федерации Александр Горовой.

"На сегодня территориальные подразделения МВД России по субъектам готовятся к охране общественного порядка при проведении мероприятий на субботу", - сказал Горовой в рамках расширенной коллегии ГУМВД РФ по Москве по итогам 2020 года.

Он отметил, что "квазиполитики" объявили несанкционированные мероприятия по всей стране.

"До самого этого мероприятия привлечь к административной ответственности всех, кто призывает очно, в интернете, путем рассылки писем… Пленум верховного суда №28… позволяет нам это сделать", - добавил он.

Ранее Генпрокуратура РФ потребовала ограничить доступ к сайтам с призывами участвовать в незаконных акциях 23 января.