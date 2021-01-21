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За призывы к акциям 23 января привлекать к ответственности будет полиция во всех регионах России

18:18 21.01.2021 Фото: МВД
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Привлечь к административной ответственности всех, кто призывает очно, в интернете, путем рассылки писем разрешает письмо пленума Верховного суда.

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Полиция будет привлекать к ответственности за призывы к акциям 23 января

Полиция готовится к охране порядка на несанкционированных акциях 23 января и будет привлекать к ответственности за призывы к участию в них, заявил первый заместитель министра внутренних дел Российской Федерации Александр Горовой.

"На сегодня территориальные подразделения МВД России по субъектам готовятся к охране общественного порядка при проведении мероприятий на субботу", - сказал Горовой в рамках расширенной коллегии ГУМВД РФ по Москве по итогам 2020 года.
Он отметил, что "квазиполитики" объявили несанкционированные мероприятия по всей стране.

"До самого этого мероприятия привлечь к административной ответственности всех, кто призывает очно, в интернете, путем рассылки писем… Пленум верховного суда №28… позволяет нам это сделать", - добавил он.

Ранее Генпрокуратура РФ потребовала ограничить доступ к сайтам с призывами участвовать в незаконных акциях 23 января.

акция призывы прокуратура рассылки
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От редакции

Акции все равно будут?

Поросёнок Пётр, 21 января 2021 18:38
История неоднократно показывает, если государство отказывается исполнять свои элементарные обязанности и соблюдать законность со своей стороны, при этом запрещая населению высказывать своё мнение по этому поводу, закручивая гайки, всё это дело приводит к революциям и прочим переворотам, чтож, флаг как говорится в руки, повторим 1905-07 года, а потом и 17, раз никто не хочет учиться на ошибках прошлого.
Аноним, 21 января 2021 18:49
Только голову высуньте и сразу по башке.
Испужались ? Испужались, испужались.

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