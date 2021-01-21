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Подскочили цены на продукты выше инфляции, заметил Путин

19:17 21.01.2021 Фото: Кремлин.ру
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Президент потребовал принять меры для сдерживания стоимости на базовые продукты питания. После этого Генпрокуратура начала проверку обоснованности повышения цен.

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Путин: Цены на продукты в России выросли больше инфляции

Президент Владимир Путин заявил, что цены на продукты в стране выросли больше инфляции. Глава государства призвал правительство вновь обсудить эту тему с учетом итогов января.

"По итогам года немного ускорилась, к сожалению, инфляция. Она превысила целевой ориентир Банка России и составила 4,9%. При этом по отдельным группам товаров, прежде всего продовольственным, цены выросли более заметно – на 6,7%", - сказал он на совещании по экономическим вопросам 21 января.

Напомним, ранее Путин потребовал принять меры для сдерживания стоимости на базовые продукты питания. После этого Генпрокуратура начала проверку обоснованности повышения цен на продукты.

21 января Минсельхоз рекомендовал регионам провести переговоры с производителями о сдерживании цен на картофель, яйца и макароны.

базовые продукты инфляция. прокуратура цены на продукты Владимир Путин
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От редакции

На что особенно выросли цены?

Аноним, 21 января 2021 19:37
Туалетные ёршики подорожали? Да как же так!?
Аноним, 21 января 2021 20:08
Знаем, уже проходили с сахаром и маслом, регулятор ети его

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