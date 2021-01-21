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Путин: не хватает доступного жилья в регионах, цены на недвижимость растут

19:54 21.01.2021 Фото: pixabay.com
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Глава государства отметил, что, благодаря программе, жилье на первичном рынке смогли купить около 350 тыс. семей. В то же время президент признал, что в этой сфере есть и проблемы.

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Президент отметил позитивные последствия реализации в России программы льготной ипотеки, но признал и наличие проблем

Запущенная в России программа выдачи льготных ипотечных кредитов под 6,5% годовых поддержала строительную отрасль и открыла для россиян «дополнительные возможности» для покупки нового жилья. Об этом заявил на прошедшем в четверг в режиме видеоконференции совещании президент Владимир Путин.

Глава государства отметил, что, благодаря программе, жилье на первичном рынке смогли купить около 350 тыс. семей. В то же время Путин признал, что в этой сфере есть и проблемы.

«В отдельных регионах возникли дисбалансы на рынке жилья, существенно растут цены на недвижимость, не хватает доступных вариантов квартир», — сказал Путин.

Президент указал на необходимость принятия мер для «выравнивания ценовой ситуации» на рынке жилья, в том числе за счет увеличения объема предложения.

Программа льготной ипотеки была запущена в апреле прошлого года, вскоре после начала пандемии. Изначально она должна была действовать до 1 ноября, но в октябре правительство продлило ее до 1 июля 2021-го. По условиям программы, россияне могут взять кредит под 6,5% на покупку новостройки с минимальным первоначальным взносом 15%. Сумма кредита не должна превышать 12 млн руб. для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, а также Ленинградской области и 6 млн руб. для других регионов.

На фоне смягчения денежно-кредитной политики ЦБ, который за 2020 год снизил ключевую ставку с 6,25 до 4,25%, банки начали предлагать ипотеку по этой программе по ставке даже ниже 6,5%, в районе 6%.

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