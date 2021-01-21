Суд арестовал по обвинению в гибели четырех человек на пожаре владельца гаража в Новосибирске

По версии следствия, подозреваемый в период с октября 2020 года предоставлял нежилое помещение – незаконную надстройку над одним из боксов в гаражном кооперативе «Этра», где произошла трагедия.

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту пожара, во время которого погибли четыре человека

В Новосибирской области подозреваемому по уголовному делу о пожаре, в котором погибли четыре человека, предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, сообщила вечером 21 января старший помощник руководителя регионального управления СКР Анастасия Кулешова.

Следственными органами СК России по Новосибирской области продолжается расследование уголовного дела в отношении 39-летнего местного жителя, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

По версии следствия, подозреваемый в период с октября 2020 года предоставлял нежилое помещение – надстройку над одним из боксов в гаражном кооперативе «Этра», расположенного на ул. Почтовый лог, 1 в Дзержинском районе Новосибирска, за определенную плату для проживания различным лицам. При этом предоставляемое помещение не соответствовало требованиям пожарной безопасности. 18 января 2021 года произошло возгорание надстройки, в результате погибло четыре человека.

-В настоящий момент следствию удалось установить личности трех погибших. Фигуранту предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого преступления. Сегодня по ходатайству следователя судом в отношении последнего избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - уточнила Кулешова.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе выяснение причин, приведших к трагедии. Расследование уголовного дела продолжается.

Кроме того, следователями продолжается проведение доследственной проверки на наличие в действиях (бездействии) контролирующих органов признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), своевременно не выявивших и допустивших нарушения.