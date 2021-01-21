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Когда Путин встретится с Байденом, ответил Песков

22:11 21.01.2021 Фото: pixabay.com
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По его словам, "каких-то отдельных контактов в настоящий момент не планируется".

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Пресс-секретарь президента напомнил, что "очное международное общение сейчас существенно заморожено в связи с эпидемиологической ситуацией"

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена пока не планируется, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Пока таких обсуждений [о возможной встрече Путина и Байдена] не ведется", - сказал представитель Кремля, напомнив при этом, что "очное международное общение сейчас существенно заморожено в связи с эпидемиологической ситуацией". По словам Пескова, "каких-то отдельных контактов в настоящий момент не планируется".

"Должны какие-то предпосылки быть перед тем, как мы сможем говорить о каких-то перспективах потенциальной встречи", - подчеркнул пресс-секретарь. Он отметил, что "пока никакой ни подготовки, ни конкретно такой вопрос не стоит на повестке дня".

46-й президент США Джозеф Байден вступил в должность 20 января. С его предшественником Дональдом Трампом у Путина было по одной встрече в 2017, 2018 и 2019 годах.

Источник: ТАСС

встреча президенты россия сша Джо Байден Владимир Путин
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