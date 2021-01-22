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Морозы до минус 43 градусов идут в Сибирь и Бердск. Срочное предупреждение от МЧС

14:28 22.01.2021, Маргарита Мартынова Фото: pixabay.com
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В конце января придёт волна холода. В выходные температура опустится до 43 градусов ниже ноля.

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Морозы идут в Бердск

По данным сайта Gismeteo конец января 2021 года в Бердске будет очень холодным.

В субботу 23 января и в воскресенье 24 января температура днём будет — 19 градусов, а ночью с воскресенья на понедельник упадёт до минус 37.
В понедельник 25 января днём 35 градусов мороза, ночью - 43 градуса ниже ноля.

26 января днём 23 градуса мороза, ночью мороз усилится до — 37 градусов.

В среду и четверг, 27 и 28 января, пойдёт снег, влажность повысится до 89% и резко потеплеет, днём до — 2 градусов.

К выходным в Бердске снова похолодает.
В пятницу 29 января днем — 13, ночью до 32 мороза, в субботу 30 января днем мороз 35 градусов, ночью 38.
31 января днем потеплеет до — 17 градусов, ночью мороз, 33 градуса ниже ноля.

Потеплеет в начале февраля. 1 февраля морозы отступят, температура днем и ночью — 10 — 15 градусов мороза.

- Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, обусловленных нарушением работы транспорта, коммунальных служб, авариями на системах газоснабжения ТЭК и ЖКХ, ростом количества пожаров и случаев обморожения людей, - сообщили "Курьер. Среда. Бердск" в МЧС по Новосибирской области.

морозы погода похолодание
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От редакции

Что вы делаете в морозную погоду?

Аноним, 22 января 2021 14:39
Курьер, вы пока готовили материал, прогноз на Гисметео уже изменился: на 29 января похолодание уже не прогнозируют

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