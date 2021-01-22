Дочь Богомолова и Мороз полностью перекрасила волосы в свои 10 лет

Дочь актрисы Дарьи Мороз Анна, несмотря на свой юный возраст, кардинально сменила имидж

Дочь актрисы Дарьи Мороз Анна, несмотря на свой юный возраст, кардинально сменила имидж. Предварительно десятилетняя девочка получила разрешение от мамы на покраску волос. Фото преображенной дочки звезда сериала «Содержанки» опубликовала на своей странице в Instagram.

«Мама умиляется, папа гордится», — написала Мороз под снимком.

На нем девочка предстала перед поклонниками звездной мамы блондинкой с челкой.

Подписчики Мороз оценили новый образ Анны. А многие заметили, что девочка очень похожа на отца — режиссера Константина Богомолова, с которым Дарья рассталась в 2018 году.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от d_moroz (@d_moroz)

«Растет малышка! Челка-то какая — моднявая»;

«Взгляд, как у папы»;

«Анна Константиновна, красавица, с каждым годом все лучше и краше», — написали в комментариях.

Источник: 5-tv.ru