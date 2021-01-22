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Красота / Общество

Дочь Богомолова и Мороз полностью перекрасила волосы в свои 10 лет

21:50 22.01.2021 Фото: instagram.com/p/CKRvL_yFlVH
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«Мама умиляется, папа гордится», — написала Мороз под снимком.

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Дочь актрисы Дарьи Мороз Анна, несмотря на свой юный возраст, кардинально сменила имидж

Дочь актрисы Дарьи Мороз Анна, несмотря на свой юный возраст, кардинально сменила имидж. Предварительно десятилетняя девочка получила разрешение от мамы на покраску волос. Фото преображенной дочки звезда сериала «Содержанки» опубликовала на своей странице в Instagram.

«Мама умиляется, папа гордится», — написала Мороз под снимком.

На нем девочка предстала перед поклонниками звездной мамы блондинкой с челкой.

Подписчики Мороз оценили новый образ Анны. А многие заметили, что девочка очень похожа на отца — режиссера Константина Богомолова, с которым Дарья рассталась в 2018 году.

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Публикация от d_moroz (@d_moroz)

«Растет малышка! Челка-то какая — моднявая»;

«Взгляд, как у папы»;

«Анна Константиновна, красавица, с каждым годом все лучше и краше», — написали в комментариях.

Источник: 5-tv.ru

дочь актрисы звездные дети подписчики сменила имидж Дарья Мороз Константин Богомолов Instagram
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