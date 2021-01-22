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Что нельзя делать на Григория Летоуказателя 23 января 2021 года, чтобы не лишиться счастья? Приметы дня

21:20 22.01.2021 Фото: pixabay.com
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В народе Григория Нисского прозвали Летоуказателем, потому что по погоде 23 января определяли, каким будет лето.

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На Григория Летоуказателя много снега — значит, стоит ждать богатый урожай хлеба

Григорий Летоуказатель — народный праздник 23 января 2021. По-другому его называют «Григорий Нисский», «День Григория» и «Льняница Василиса». Рассказываем, что нельзя делать по народным поверьям 23 января на Григория Летоуказателя, чтобы не выгнать из дома счастье.

Кто такой Григорий Нисский?

23 января — день памяти православного святого, святителя Григория Нисского. Это один из самых видных богословов и духовных писателей IV века. Всю жизнь он защищал православное учение от ересей, сообщает «Фома».

В народе Григория Нисского прозвали Летоуказателем, потому что по погоде 23 января определяли, каким будет лето.

Григорий Летоуказатель: народные традиции 23 января

На Григория Летоуказателя начинали планировать весенние полевые работы. Люди готовили инвентарь, перебирали зерно для посадки, проверяли закрома. Считалось, что хорошие хозяева все работы делают вручную.

По народным поверьям, 23 января из дома нельзя выносить ни мусор, ни золу, иначе вместе с ними можно выкинуть счастье.

Как и в Емелин день, люди обращали внимание на сны. Считалось, что тот, кто увидит во сне кузнеца, сорвет здоровье на работе. Увидеть звезды или небесные светила — к долголетию, а купаться во сне — к проблемам в делах. Хороший сон должен был сбыться через две недели.

В народе говорили: «День долгим инеем рясен — летний срок будет ненастен, молодая рожь зацветет под самый дождь».

Народные приметы на 23 января 2021 года

Если на Григория Летоуказателя ясная погода, то лето будет сухим и жарким.

23 января идет сухой снег — значит, скорее всего, лето будет сухим.
На Григория Летоуказателя много снега — значит, стоит ждать богатый урожай хлеба.
Если 23 января на Григория ветер дует с юга, то в июне будет много дождей и гроз.
Если в день Григория Летоуказателя начнется первая капель, то стоит ждать теплое лето.
Ясное небо 23 января предвещает раннюю весну.
Кроме того, говорили: «Деревья в инее — небо будет синее». То есть если на деревья лег иней, то стоит ждать прохладное лето.

Источник: altapress.ru

23 января 2021 запреты дня народные приметы традиции
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