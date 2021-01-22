Пасха 2021: Приметы и обряды на замужество

Только с чистым сердцем можно приступать к ритуалам на замужество.

Пасха — праздник, когда происходят чудеса

Пасха — праздник, когда происходят чудеса. Одинокие девушки стараются соблюдать обряды, чтобы удачно выйти замуж. Есть приметы на Пасху, которые помогут встретить вторую половинку.

Подготовка

В течение всей недели перед Пасхой нужно заниматься подготовкой жилья к празднику: помыть, сделать уборку. В Чистый Четверг следует сходить в баню, можно начинать готовить куличи и красить яйца. Главное, делать это с душой.

Встречать праздник необходимо с положительными помыслами. Нужно забыть все обиды, вспоминать исключительно хорошее.

Только с чистым сердцем можно приступать к ритуалам на замужество.

Известен обряд: нужно собрать полевые цветы, а затем подарить их молодому человеку, который нравится. Если хочется, чтобы он стал мужем, в букет прячут красное пасхальное яйцо. Молодой человек, принимающий такой букет, скоро предложит руку и сердце.

Встреча с суженым

Пасха считается самым значимым праздником для христиан. Он связан с большим количеством народных поверий, которые интересны женщинам, желающим встретить спутника жизни.

Популярные приметы на замужество:

Если в чашку к девушке попала букашка, это означает, что скоро ее ожидает предложение замужества.

Зачесавшаяся бровь свидетельствует о том, что скоро произойдет знакомство с будущим супругом.



Зачесавшиеся губы говорят о страстных поцелуях с любимым.Если в Пасху девушка ударилась локтем, любимый думает о ней.О скором замужестве свидетельствует кукование кукушки в Пасху.Карканье вороны говорит о расставании с любимым.

Раньше в эти приметы верили. Люди считали, что все действительно сбывается.

Удачное замужество

Есть приметы на Пасху, чтобы удачно выйти замуж. Для этого необходимо рано проснуться и умыться водой, которая осталась с Чистого Четверга. В нее следует заранее поместить серебряное изделие.

Потом необходимо сразу же идти на церковную службу. Считается, что девушка, которая прибыла раньше остальных, удачно выйдет замуж. А если она опоздала на службу, то брак у нее будет с жадным человеком.

Есть и другая народная примета, позволяющая удачно выйти замуж. Девушке необходимо в течение всего праздника Пасхи попробовать 12 куличей, которые были приготовлены 12 хозяйками. Можно и не съедать их все – достаточно кусочка от каждого.

Другое поверье касается погоды в Пасху. Если у девушки есть жених, он предложит ей выйти замуж. При планировании свадьбы в 2021 году необходимо посмотреть на погоду в пасхальный день. Если тепло и светит солнце, то можно отмечать бракосочетание в текущем году. Союз будет удачным. А если будет холодно, следует отложить торжество.

Чистый четверг

Желающим обрести счастливую семейную жизнь, нужно подготовиться. А начать следует в Чистый четверг. Проснуться на рассвете, искупаться, вытереться новым полотенцем. Потом повесить его сушиться, оставив до Пасхи.

Остальные действия должны быть следующими:

Девушке, которая хочет быстрее выйти замуж, необходимо приготовить пасхальный кулич и крашенки.

Освятить их в церкви.

Куличи, крашеные яйца и полотенце необходимо отдать нищему.

Если все будет выполнено верно, то уже в текущем году девушка встретит вторую половинку. Причем произойти это может неожиданно.

Ворожба

Чтобы удачно выйти замуж, есть не только проверенные приметы на Пасху 2021 года, но и ритуалы. Наши предки верили, что с помощью магических обрядов в Светлое Воскресенье можно быстрее встретить суженого. Для этого используются различные заговоры. Также были приняты пасхальные гадания, благодаря которым девушки могли узнать о будущем муже.

Церковный шепоток — обряд, позволяющий ускорить встречу с мужчиной. Утром следует пойти на богослужение. Там необходимо приобрести свечу, но брать сдачу нельзя. Поставить свечу к иконе Пресвятой Богородицы, произнести молитву. Потом необходимо попросить о том, чтобы быстрее пришел суженый.

Также выполняется заговор на пшеничные зерна. Направляясь на службу в церковь, девушке необходимо прихватить горсточку пшеницы, зажать ее в руке. Потом следует попросить зернышки привести женихов. Эту горсточку нужно донести домой, высыпать на пороге.

Гадание на крашенках — известный пасхальный обряд, который соблюдают многие незамужние девушки. Его проводят среди подруг. Девушкам нужно собраться в комнате, каждая берет пасхальное яйцо, окрашенное самостоятельно. В угол необходимо поместить кольцо, в другой — хлеб, в третий — соль и в четвертый — сахар.

Девушке, которая хотела узнать о своем суженом, завязывали глаза, раскручивали. Потом она должна была присесть, бросить крашенку. В какую сторону она покатится, такой и будет год. Если яйцо катится к кольцу, то ожидается скорая свадьба. Сахар свидетельствует о беззаботной жизни, а соль — о слезах. А когда яйцо катится к хлебу, то это свидетельство удачного брака.

Можно погадать на свече. Определить, будет ли успешным год, получится с помощью простого обряда. Гадают в ночь на Пасху. Нужна тонкая церковная свечка, которую необходимо зажечь и попросить о помощи показать суженого.

Когда слова произнесены, необходимо посмотреть на состояние свечки. Если она ярко горит, это значит, что в текущем году можно ждать свою любовь. Ровное горение свидетельствует о том, что 2021 будет таким же, как и 2020. А если свечка гаснет или коптит, это говорит о неудачах в любовных делах.

Это лишь некоторые приметы на Пасху, чтобы удачно выйти замуж. Им до сих пор верят многие девушки.

Итоги

Есть немало примет на Пасху, которые свидетельствуют о скором замужестве.

С давних пор применяются магические обряды.

Считается, что если девушка по ритуалу все выполнила правильно, то ее ждет встреча с суженым.

Источник: kleo.ru