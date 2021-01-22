Вышел на российские экраны мультфильм «Душа» от студии Pixar. Смотрите трейлер

Ранее картина была показана на сервисе Disney+, которого пока нет в России.

Ранее картина была показана на сервисе Disney+, которого пока нет в России. Полнометражный анимационный фильм "Душа" о приключениях школьного учителя музыки в мире, где зарождаются человеческие увлечения, выходит в широкий российский прокат в четверг, сообщила пресс-служба дистрибьютора картины.

"Рады сообщить, что анимационное приключение Disney и Pixar "Душа" выйдет в широкий прокат в России 21 января 2021 года", - сказано в сообщении.

По сюжету фильма школьный учитель музыки Джо Гарднер, мечтающий выступать на сцене, случайно попадает в мир, где зарождаются человеческие увлечения, мечты и интересы, и знакомится там с молодой душой по имени 22.