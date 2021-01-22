Штаб Навального собирает людей на митинг за деньги. Боятся, что никто не придет?

Проведение митинга 23 января в Уфе не согласовано властями из-за нарушения сроков подачи уведомления, поэтому он является незаконным.

Штаб Навального собирает людей на митинг в Уфе за деньги, опасаясь, что никто не придет

В сети опубликовали переписку между координатором штаба Навального в Башкирии Лилией Чанышевой и Уралом Байбулатовым. Они обсуждают выплату денег людям, которые придут на несогласованный митинг 23 января.

По мнению Байбулатова, бесплатно на этот митинг никто не придет. Он просит обеспечить предоплату со стороны Штаба. Кроме того, участники переписки упоминают, что вытаскивают людей под удар ОМОНа. В частности, Байбулатов заявляет, что опасается этого, поэтому сам на митинг приходить не собирается.

«За нормальные бабки готовы дружить и подставлять последователей Республики и романтиков, выгонять их на улицу под дубинки и преследования. Ну а Байбулатов потом с Камри пересядет на Прадо», – говорится в сообщении телеграм-каналов.

Отметим, что проведение митинга 23 января в Уфе не согласовано властями из-за нарушения сроков подачи уведомления, поэтому он является незаконным. Участие в незаконных мероприятиях карается крупными штрафами до 20 тысяч рублей или административными арестами до 15 суток.

Источник: gorobzor.ru