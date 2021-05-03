Биатлонистка Васильева ответила на критику из-за жалоб на мизерную зарплату в 25 000 рублей
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Биатлонистка Васильева ответила на критику из-за жалоб на мизерную зарплату в 25 000 рублей

10:32:505/3/2021Фото: instagram.com/rita_vasileva24
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"Хочешь денег, иди в бизнес, а биатлон — это призвание", - написали фолловеры и припомнили Марии про все допинг-скандалы, связанные с российскими спортсменами.

В 2019 году Васильева была дисквалифицирована на полтора года за нарушение антидопинговых правил

Российская биатлонистка Маргарита Васильева пожаловалась на маленькую зарплату и нарвалась на критику россиян. Она ответила подписчикам на резкую критику. Напомним, что 30 апреля в сториз своего Instagram Васильева опубликовала видео, на котором расплакалась. Причиной слез стала ее зарплата по итогам месяца в размере 10 000 рублей. Но она не нашла поддержки среди своих подписчиков. Некоторые написали, что пенсионеры живут на 9 000 рублей в месяц.

- Хочешь денег, иди в бизнес, а биатлон — это призвание, - написали фолловеры.

- А кто сказал, что будет легко? - интересуются другие.

Кроме того, подписчики напомнили биатлонистке про все допинг-скандалы, связанные с российскими спортсменами.

Спортсменка же в своём Instagram ответила, что лично ее допинг-пробы чистые и ее фамилия в докладе Макларена не упоминалась.

- А то, что я не согласна со своей зарплатой, это уже мои трудности, не ваши. Если вас устраивает ваша з/п — живите и радуйтесь, - написала Мария.

Напомним, в 2019 году Васильеву дисквалифицировали на полтора года за нарушение антидопинговых правил. Дисквалификация Васильевой закончилась в марте 2021 года. В Министерстве спорта Красноярского края объяснили, что 10 000 рублей - это лишь аванс, а вся зарплата составит 25 000 рублей. При этом отмечается, что Васильева из-за дисквалификации в прошлом сезоне не выступала, и ее приняли на работу только 1 апреля. Именно поэтому сегодня она не получает надбавку за работу.

Тренер спортсменки Людмила Панова также подтвердила, что сейчас Мария получает голую ставку в 25 000 рублей.

- Если у спортсмена высокие результаты, то набирается приличная сумма, - объяснила тренер и добавила, что спортсменке нужно просто подождать.

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зарплатаставкадопингбиатлонистка
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