Биатлонистка Васильева ответила на критику из-за жалоб на мизерную зарплату в 25 000 рублей

Российская биатлонистка Маргарита Васильева пожаловалась на маленькую зарплату и нарвалась на критику россиян. Она ответила подписчикам на резкую критику. Напомним, что 30 апреля в сториз своего Instagram Васильева опубликовала видео, на котором расплакалась. Причиной слез стала ее зарплата по итогам месяца в размере 10 000 рублей. Но она не нашла поддержки среди своих подписчиков. Некоторые написали, что пенсионеры живут на 9 000 рублей в месяц.
- Хочешь денег, иди в бизнес, а биатлон — это призвание, - написали фолловеры.
- А кто сказал, что будет легко? - интересуются другие.
Кроме того, подписчики напомнили биатлонистке про все допинг-скандалы, связанные с российскими спортсменами.
Спортсменка же в своём Instagram ответила, что лично ее допинг-пробы чистые и ее фамилия в докладе Макларена не упоминалась.
- А то, что я не согласна со своей зарплатой, это уже мои трудности, не ваши. Если вас устраивает ваша з/п — живите и радуйтесь, - написала Мария.
Напомним, в 2019 году Васильеву дисквалифицировали на полтора года за нарушение антидопинговых правил. Дисквалификация Васильевой закончилась в марте 2021 года. В Министерстве спорта Красноярского края объяснили, что 10 000 рублей - это лишь аванс, а вся зарплата составит 25 000 рублей. При этом отмечается, что Васильева из-за дисквалификации в прошлом сезоне не выступала, и ее приняли на работу только 1 апреля. Именно поэтому сегодня она не получает надбавку за работу.
Тренер спортсменки Людмила Панова также подтвердила, что сейчас Мария получает голую ставку в 25 000 рублей.
- Если у спортсмена высокие результаты, то набирается приличная сумма, - объяснила тренер и добавила, что спортсменке нужно просто подождать.