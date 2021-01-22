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За призывы к несанкционированным акциям суд арестовал пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш

18:38 22.01.2021 Фото: Кадр из видео
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МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников незаконных акций, запланированных в России на 23 января.

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Пресс-секретарь Навального
Савеловский суд Москвы в пятницу на девять суток арестовал пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш за призыв участвовать в несанкционированной акции 23 января, сообщили РИА Новости в суде.
Суд признал ее виновной по части 2 статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях ("Нарушение установленного порядка проведения массовых мероприятий"). Максимум ей грозили десять суток ареста или штраф.
Ее задержали накануне, по тому же поводу задержана юрист "Фонда борьбы с коррупцией" (признан в России иностранным агентом) Любовь Соболь. Заседание суда по ее административному делу пока не состоялось.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".
Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".
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