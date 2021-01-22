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Путин снимает возрастные ограничения с назначаемых президентом чиновников

19:21 22.01.2021 Фото: pixabay.com
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Действующей редакцией закона о государственной гражданской службе установлен предельный возраст пребывания на ней - 65 лет.

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Сейчас установленный предельный возраст пребывания на гражданской службе составляет 65 лет

Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, снимающий возрастные ограничения для гражданских служащих, назначаемых и отстраняемых от должности главой государства. Текст документа в пятницу размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

"На гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом Российской Федерации, при продлении срока гражданской службы не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет", - говорится в тексте.

Как отмечено в пояснительной записке, действующей редакцией закона о государственной гражданской службе установлен предельный возраст пребывания на ней - 65 лет. При этом гражданскому служащему, достигшему предельного возраста пребывания на госслужбе и замещающему должность категории "руководители" высшей группы должностей, срок службы может быть продлен до 70 лет.

"Вместе с тем в отдельных случаях возникает необходимость продления срока государственной гражданской службы наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям и после достижения ими указанного возраста", - говорится в тексте.

В связи с этим законопроектом предусмотрено, что "в исключительных случаях при продлении срока государственной гражданской службы" возрастное ограничение не применяется для госслужащих, "замещающих должности, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом Российской Федерации".

65 лет возраст должность законопроект президент Владимир Путин Госдума
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От редакции

Под кого придуман этот законопроект?

Аноним, 22 января 2021 19:36
Позорное нововведение, которое бункерный как всегда пропихнет! Возвращение к советской практике геронтократов. Решительно осуждаю и еще раз убеждаюсь, что путин ментально деградирует.
Аноним, 22 января 2021 20:07
Это - не деградация, а умело просчитанная страховка его режима.
Из анекдотов:
- Как вы думаете, связано ли будущее России с будущим президента?
- Неразрывно. - Если Дворец Путина не достроят к 2024 году, то Путин будет править страной еще 6 лет - до 2030-го. А потом - до 2040-го его и его семью ожидают 10 лет неприкосновенности.

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