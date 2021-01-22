22.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Новое заявление ПФР касается многих российских родителей. В том числе будщих

21:31 22.01.2021 Фото: pixabay.com
0

В прошлом году Пенсионным фондом России была начата активная работа по предоставлению государственных услуг ПФР в проактивном режиме – без заявлений и личного визита.

% name% title
Проактивно– без заявлений и личного визита граждан в ПФР

Более 10 тысяч СНИЛСов на новорожденных детей были оформлены в 2020 году в проактивном режиме, то есть без заявлений и визита родителей в ПФР. Электронные СНИЛСы были направлены в Личные кабинеты мам.

В прошлом году Пенсионным фондом России была начата активная работа по предоставлению государственных услуг ПФР в проактивном режиме – без заявлений и личного визита граждан в ПФР. Одной из таких услуг, предоставляемых в проактиве, стало оформление страхового номера индивидуального лицевого счета – СНИЛС - новорожденным детям.

С апреля 2020 года регистрация детей в системе персонифицированного учета с присвоением СНИЛС стала осуществляться в автоматическом режиме на основании сведений о рождении, поступающих в ПФР из государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС).

С середины же лета СНИЛС на новорожденных детей стал оформляться полностью в проактивном режиме, а информация о нем поступать в виде уведомления в Личный кабинет мамы (законного представителя) на сайте ПФР или портале госуслуг. Таким образом, те семьи, в которых с середины июля появил(т)ся ребенок, получают информацию о номере его СНИЛС полностью в автоматическом режиме. Приходить за ним в ПФР, как раньше, не надо.

Информацию о СНИЛС ребенка можно просмотреть в Личном кабинете на сайте ПФР (в истории обращений - проактивное уведомление о регистрации застрахованного лица) либо на портале госуслуг (в разделе уведомлений).

ВАЖНО! Уведомление о СНИЛС в Личный кабинет поступает только в том случае, если на момент регистрации ребенка у мамы или законного представителя есть подтвержденная учетная запись в Единой системе идентификации и аутентификаци (ЕСИА). На территории нашего региона более тысячи центров по регистрации и подтверждению учетной записи в ЕСИА, к которым относятся, к примеру, филиалы МФЦ.

Также зарегистрироваться в ЕСИА можно через банковские мобильные приложения Сбербанка, ВТБ, Тинькофф Банка, Почта Банка, АК Барс Банка. После регистрации через интернет – банк и проверки данных гражданин может сразу получить подтвержденную учетную запись (без посещения банка или специализированных центров).

В 2020 году свыше 10 тысяч СНИЛС на новорожденных детей нашего региона были оформлены полностью в проактивном режиме (с направлением уведомления с информацией о СНИЛС в Личный кабинет мамы (законного представителя)).

без заявлений дети оформлены проактивно снилс ПФР
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ваш ребенок имеет СНИЛС?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Ида Галич прокомментировала развод с Аланом и дала совет влюбленным
22:20 22-01-2021
Ида Галич прокомментировала развод с Аланом и дала совет влюбленным
СК возбудил дело о вовлечении детей в акции протеста через соцсети
22:17 22-01-2021
СК возбудил дело о вовлечении детей в акции протеста через соцсети
Призвал не допустить незаконной акции 23 января и участия в ней детей мэр Москвы
22:10 22-01-2021
Призвал не допустить незаконной акции 23 января и участия в ней детей мэр Москвы
Отравились 145 человек в школах Красноармейска: Обнаружен норовирус
22:01 22-01-2021
Отравились 145 человек в школах Красноармейска: Обнаружен норовирус
Дочь Богомолова и Мороз полностью перекрасила волосы в свои 10 лет
21:50 22-01-2021
Дочь Богомолова и Мороз полностью перекрасила волосы в свои 10 лет
Биатлонист Логинов сломал палку, но вырвал победу на Кубке мира у норвежца
21:50 22-01-2021
Биатлонист Логинов сломал палку, но вырвал победу на Кубке мира у норвежца
Задержали по делу о смертельном сходе лавины чиновника мэрии Норильска
21:40 22-01-2021
Задержали по делу о смертельном сходе лавины чиновника мэрии Норильска
Новое заявление ПФР касается многих российских родителей. В том числе будщих
21:31 22-01-2021
Новое заявление ПФР касается многих российских родителей. В том числе будщих
Песков: провокаторы призывают к незаконной акции 23 января 1
21:21 22-01-2021
Песков: провокаторы призывают к незаконной акции 23 января
Что нельзя делать на Григория Летоуказателя 23 января 2021 года, чтобы не лишиться счастья? Приметы дня
21:20 22-01-2021
Что нельзя делать на Григория Летоуказателя 23 января 2021 года, чтобы не лишиться счастья? Приметы дня