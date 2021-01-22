СК возбудил дело о вовлечении детей в акции протеста через соцсети

Несмотря на ограничения из-за коронавируса, сторонники Навального размещают публикации в сети интернет, социальных сетях TikTok, "ВКонтакте", Facebook, Twitter, Instagram, на сервисе YouTube с призывами несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах.

Светлана Петренко: СК возбудил дело о вовлечении несовершеннолетних в акции протеста

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам тиражируемых в социальных сетях призывов, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"По результатам проверки размещённых в средствах массовой информации многочисленных обращений различных объединений родителей российских школьников ГСУ СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для жизни несовершеннолетних, посредством информационно-телекоммуникационных сетей", - сказала она.

Согласно данным СК, в Москве и других субъектах РФ действуют ограничения в условиях распространения COVID-19. В этой связи было отказано в проведении 23 января митингов. В условиях сложной эпидемиологической ситуации и действующих ограничений проведение массовых мероприятий с привлечением большого количества людей создает для них реальную угрозу заболевания.

"Несмотря на это, сторонники Навального размещают публикации в сети интернет, социальных сетях TikTok, "ВКонтакте", Facebook, Twitter, Instagram, на сервисе YouTube, в которых призывают несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах на территории Москвы и в других городах России 23 января", - добавила Петренко.

МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".

Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".

Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".

Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".

Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.