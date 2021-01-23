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Образование / Общество

День ручного письма отмечается 23 января 2021 года: История и традиции важной даты

09:00 23.01.2021 Фото: pxhere.com
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Инициатором учреждения Дня почерка выступила Ассоциация производителей пишущих принадлежностей (Writing Instrument Manufacturers Association, WIMA), которая и провозгласила датой «рукописного» праздника 23 января.

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Каждый год 23 января в мире отмечается День почерка или, говоря более элегантно, День ручного письма

Каждый год 23 января в мире отмечается День почерка или, говоря более элегантно, День ручного письма (National Handwriting Day), который учрежден с целью напомнить всем нам об уникальности ручного письма, о необходимости практиковаться в нем, о неповторимости почерка каждого человека.

Ведь растущая с каждым годом популярность компьютеров, электронной почты и электронных блокнотов, СМС, наборов стикеров с напечатанными фразами-подсказками, а также других средств быстрого общения постепенно уводит современного человека от возможности выразить свои мысли, написав их собственноручно. Возможно, в недалеком будущем письмо или открытка, написанные «от руки», станут желанным приобретением.

Инициатором учреждения Дня почерка выступила Ассоциация производителей пишущих принадлежностей (Writing Instrument Manufacturers Association, WIMA), которая и провозгласила датой «рукописного» праздника 23 января.

В этот день родился один из видных американских государственных деятелей — Джон Хэнкок (John Hancock, 23 января 1737 — 8 октября 1793), который первым поставил свою подпись под Декларацией Независимости. Подпись Хэнкока была крупной и размашистой, что и прибавило авторитета ее автору.

История развития ручного письма исчисляется тысячелетиями, и, возможно, на протяжении такого же времени люди пытались определить характер того или иного человека по почерку. Свои мысли о связи почерка с духовным миром человека высказывал и Аристотель, и великие итальянцы эпохи Возрождения.

В 1875 году французский аббат Жан Ипполит Мишонер впервые употребил термин «графология» (др.-греч. γράφω — пишу и λόγος — учение), которым сегодня определяется область знания о почерке и методах его исследования в связи с психическим состоянием личности. Большой вклад в теорию графологии внес немецкий философ и психолог Людвиг Клагес (Ludwig Klages, 1872—1956).

Современные ученые называют семь основных характеристик почерка, по которым можно создать портрет человека, — размер букв, их наклон и форма, направление почерка, интенсивность нажима, характер написания слов, общая оценка почерка. Графологи полагают, что между особенностями почерка и чертами характера обязательно должна существовать связь, потому что человеческий мозг подсознательно «водит» рукой пишущего. Работой мозга, кстати, они объясняют и то, что при взрослении и изменении характера почерк человека также меняется.

Как известно, весьма важным орудием почерк стал для криминалистов. Цель экспертов почерковедения — установить подлинность того или иного документа. Специалисты по научной экспертизе документа должны в совершенстве знать разнообразные стили написания. Безусловно, и они тщательно изучают все характеристики почерка, чтобы точно установить личность писавшего.

Можно предположить, что научные исследования, предметом которых является почерк, будут продолжаться, и ученые достигнут более глубокого понимания зависимости почерка от характера человека. Можно предположить, что разработчики различных мобильных устройств и гаджетов создадут инструмент, позволяющий нам писать электронные письма своим почерком. Но, к счастью, в нашей жизни всегда возникают ситуации, когда хочется написать добрые и незатейливые слова именно своей неповторимой рукой.

Источник: calend.ru

23 января 2021 День ручного письма история письмо праздник Джон Хэнкок Людвиг Клагес Жан Ипполит Мишонер WIMA
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