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Звездная "пацанка" Покрищук показала свое голое исхудавшее тело и губки-пельмени

01:00 23.01.2021 Фото: instagram.com/p/BwPfhRoH4ZT/?utm_source=ig_embed
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"На этом фото я в идеальном весе и в идеальной форме, смотри бицуха какая)", - подписала снимок Покрищук.

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Покрищук отметила, что была в идеальной форме

Покрищук отметила, что была в идеальной форме.

Эпатажная украинская блогерша, которая прославилась благодаря участию в четвертом сезоне реалити-шоу под названием "Від пацанки до панянки", Анастасия Покрищук недавно поделилась в своих Insta Stories архивной фотографией, сделанной еще в 2019 году.

Так, на опубликованном снимке 32-летняя блогерша позирует на камеру телефона перед зеркалом в своей квартире. Из одежды на Насте только кожанные леггинсы. При этом нижнее белье звезда соцсети решила не надевать. Пышную грудь она прикрыла левой рукой, а правую приподняла вверх.

В подписи к фото девушка отметила, что два года назад была в идеальном весе. Стоит добавить, что Настя выглядит довольно худой и без филлеров на щеках, поэтому ее сложно узнать.

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Публикация от Анастасия👑 (@_just__queen_)

"На этом фото я в идеальном весе и в идеальной форме, смотри бицуха какая)", - подписала снимок Покрищук.

"Две недели не хожу в зал( бикоз. Радует, что сильно хуже выглядеть я не стала, но все равно форма уже чуть не та Со следующей недели снова в строю А еще очень соскучилась за своим тренером ", - писала тогда "пацанка".

Источник: znaj.ua

блогерша пацанка ребра стройность фигура фото шоу Анастасия Покрищук
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