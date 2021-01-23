Когда сажать баклажаны по лунному календарю на рассаду в 2021 году

Нельзя проводить посев в полнолуние и в фазе убывающей Луны.

Чтобы в 2021 году получить крепкий посадочный материал, который быстро укоренится и даст осенью отличный урожай, надо знать, когда сажать баклажаны на рассаду

Чтобы в 2021 году получить крепкий посадочный материал, который быстро укоренится и даст осенью отличный урожай, надо знать, когда сажать баклажаны на рассаду. Опытные овощеводы рекомендуют делать это по лунному календарю.

Секреты выращивания крепкой рассады баклажанов

Для получения качественного посадочного материала требуется соблюдать важные правила посева, которые состоят из нескольких факторов:

температурного режима;

качества земли, в которую осуществляется посев;

регулярности полива;

уровня освещенности.

Баклажан — теплолюбивая сельскохозяйственная культура. Чтобы овощ успел вызреть в российском климате, его следует высаживать еще зимой. Так к моменту высадки рассады в открытый грунт или в теплицу удастся получить качественный посадочный материал.

Чтобы рассада получилась крепкой, требуется создать надлежащие условия в комнате, где она выращивается. Температура не должна быть ниже +22 градусов.

В зимнее время из-за недостатка естественного освещения потребуется организовать дополнительную подсветку, используя специальные фитолампы. Если света будет недостаточно, то саженцы вытянутся и будут слабыми.

Обязательно нужно подобрать качественные семена, покупая их у известных и проверенных производителей. От качества материала зависит всхожесть и жизнестойкость саженцев. При выборе сорта следует обращать внимание на тип созревания овощной культуры:

ультраскороспелые;

скороспелые;

средней степени созревания;

с поздним созреванием.

Также важно знать, когда можно сажать баклажаны на рассаду в 2021 году по лунному календарю. По разным регионам посев проводится в последний месяц зимы или в первый месяц весны, в зависимости от особенностей климата региона, в котором планируется посадка.

Сроки посева и фазы Луны

Чтобы всходы взошли дружно, важно также знать, когда сажать баклажаны на рассаду в 2021 году. Лучше всего делать это на растущую Луну.

В этот период происходит активизация всего живого на клеточном уровне. В такую фазу усиливаются метаболизм и сокодвижение, а семена дают дружные всходы, которые меньше болеют и хорошо приживаются на постоянном месте роста.

Нельзя проводить посев в полнолуние и в фазе убывающей Луны. В такие периоды лучше проводить агротехнические работы:

рыхление;

подкормку;

окучивание ростков.

Нельзя сажать в новолуние, которое длится около трех суток. В эти дни лучше не трогать рассаду, чтобы не повредить ослабленные растения. В полнолуние также нельзя заниматься посадками и обработкой земли.

Таблица благоприятных и неблагоприятных для посева дней.

Таблица благоприятных и неблагоприятных для посева дней

В феврале и в марте 2021 года Луна часто проходит через плодородные знаки зодиака: Рак, Скорпион и Телец. Если проводить посев в эти дни, то всхожесть семян будет высокая, а сама рассада получится крепкой.

Подготовка семян к посеву

Перед посевом семена следует обработать, чтобы всхожесть была максимальная. Можно провести дезинфекцию, чтобы ростки не заразились и не погибли. Для этого можно использовать раствор перекиси водорода. На 100 мл воды нужно взять 10 мл перекиси. Семена в таком растворе следует держать не менее 10 минут.

Чтобы всхожесть была 100%-ной, следует прорастить семена перед посадкой, завернув для этого их во влажную салфетку или ватный диск. Держать семена во влажной среде нужно до тех пор, пока из них не проклюнутся ростки. После можно сажать пророщенный материал в грунт, выбрав для этого подходящий по лунному календарю день.

Также следует помнить о том, что баклажаны не любят пикировки, поэтому в Сибири и на Урале сажать такую овощную культуру следует в отдельную тару. На юге растения приживаются лучше, поэтому их можно высаживать потом из рассадного ящика с открытой корневой системой. Они отлично приживутся в благоприятных для них условиях.

Для посева баклажанов можно использовать торфяные таблетки, в которых имеются все необходимые для растения питательные вещества. Для такой огородной культуры подходят и рассадные кассеты. Высеивать семена баклажанов нужно на глубину 0,5 см.

Температура воздуха в помещении, в котором находятся емкости с рассадой, должна быть в диапазоне от 25 до 28 градусов, иначе семена просто не взойдут. Емкости можно прикрыть пленкой для ускорения всхожести семян и сохранения влажности грунта.

При посеве семян следует сажать один сорт в одну кассету. В этом случае срок всхожести у всех семян будет одинаковым. Если сажать в одну емкость баклажаны разной сортовой спелости, то сложно будет дождаться дружных всходов и обеспечить им соответственный уход.

Пока семена не проросли в грунте, им не требуется постоянное хорошее освещение. Подсветку нужно обеспечить после того, как появятся ростки. При этом нельзя держать растения в сильно освещенном месте, иначе всходы погибнут. Также требуется своевременно осуществлять полив и рыхление рассады.

Посев семян баклажанов по регионам

В разных регионах России посев семян баклажанов проводится в разное время. В местах с суровым климатом это лучше делать в середине или в конце февраля. В средней полосе посев может длиться с 15 февраля до 15 марта.

Позднеспелые сорта следует сажать раньше, а скороспелые позднее. Для расчета дня посева следует исходить из времени высадки рассады баклажанов в открытый грунт. Делают это, когда температура по ночам перестает опускаться ниже +15 градусов.

Баклажаны не любят температурных перепадов и требуют защиты от холода. От этого времени, которое меняется в разных регионах в зависимости от климата, следует отнять 60 дней в сторону конца зимы. Это срок, который требуется саженцам для вегетации. К полученной дате нужно прибавить еще 10 дней. Получите время, которое необходимо для прорастания семян после посева.

В южных регионах в феврале можно сеять любые сорта баклажанов. По регионам в Центральной части России пасленовые, в том числе и скороспелые, и среднеспелые баклажаны, сажают обычно в марте. Если выращиваются позднеспелые сорта, то посадки нужно проводить в конце февраля.

В Сибири, на Урале и Дальнем Востоке в феврале можно сажать скороспелые сорта, которые потом будут выращиваться в закрытом грунте. Скороспелые сорта баклажанов высаживают в марте с учетом наступления теплого времени года, когда рассаду переносят на постоянное место роста. В январе не стоит проводить посев, так как саженцам не будет хватать естественного освещения.

Зная, когда сажать баклажаны на рассаду в 2021 году по лунному календарю, можно получить осенью большой урожай этой сельскохозяйственной культуры. При соблюдении правил посадки растения будут меньше болеть и лучше развиваться. У таких саженцев мощная корневая система, поэтому они быстрее приживаются на постоянном месте роста, меньше болеют, быстрее зацветают и дают больше плодов.

Итоги

Посев семян баклажанов можно проводить только в новолуние и на растущую Луну, так как в этот период в растениях наиболее активно движение соков и метаболизм.



В полнолуние и новолуние, которое обычно длится в течение трех дней, нельзя ничего сажать и сеять. Семена, посеянные в такие дни, очень плохо всходят, а рассада быстро погибает.Перед посевом семян следует учитывать тип сорта. Скороспелые следует сажать в начале марта, а среднеспелые и поздние высаживают в конце февраля.

Источник: kleo.ru