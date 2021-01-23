Отказаться от участия в незаконных митингах 23 января призвал губернатор Подмосковья

Андрей Воробьев подчеркнул, что каждый человек имеет право высказать свое мнение, но делаться это должно строго в рамках закона.

Андрей Воробьев призвал жителей не посещать незаконный митинг 23 января

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв призвал жителей региона воздержаться от участия в незаконном митинге 23 января, а также поговорить об этом с детьми.

Ранее в интернете сторонники Алексея Навального распространили призывы провести 23 января несогласованные акции в его поддержку.

"Вы знаете, сейчас идет активный призыв молодежи на участие в акции 23 января. Обращаю внимание, что, по мнению правоохранительных органов, она считается незаконной, несанкционированной. Поэтому участие в ней может повлечь самые серьезные последствия. Мы, родители, несем полную ответственность за наших детей. Поэтому, пожалуйста, проведите разговор и убедите своих детей отказаться от участия в этой акции", - сказал Воробьёв в эфире телеканала "Россия 24".

Губернатор подчеркнул, что каждый человек имеет право высказать свое мнение, но делаться это должно строго в рамках закона.

МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".

Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".

Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".

Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".

Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.