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11 правил достойного ухода из жизни назвали смертельно больные люди

12:07 23.01.2021 Фото: pxhere
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В больничной обстановке многие умирающие люди чувствуют себя неуютно, и психолог рекомендует попытаться создать условия, приближённые к домашним.

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Обычно люди стараются избегать разговоров о смерти

В «Американском журнале по гериатрической психиатрии» не так давно появилась публикация результатов опроса 36 случаев со смертельно больными пациентами, их родственниками и ухаживающим медперсоналом.

Результаты опроса были обработаны, и в итоге было выявлено 11 основных правил, при соблюдении которых смерть можно назвать «хорошей»:

  • иметь возможность самостоятельно сделать выбор – какой именно окажется смерть;
  • не испытывать боли;
  • быть вовлечённым в атмосферу какой-либо духовной практики;
  • положительные эмоции;
  • чувство завершённости всех земных дел и осознание того, что после себя что-то осталось;
  • возможность выбора лечения;
  • чтобы процесс умирания выглядел бы достойно;
  • родные рядом, возможность проститься с ними;
  • умирание в достойных условиях;
  • доброе отношение медперсонала;
  • возможность оплатить медицинские услуги.

Всё это вместе обеспечит человеку мирное умирание как того, кого человек любит, так и своё собственное.

Выбор процесса умирания

Обычно люди стараются избегать разговоров о смерти. Однако психолог Эмили Мейер, возглавившая исследования, считает, что эти разговоры необходимы. Причём обсуждение должно быть заблаговременным. Тогда в итоге все сопутствующие смерти родного человека переживания будут восприниматься не так эмоционально.

Эмили Мейер считает, что лучшим выбором станет письменное оформление своих пожеланий по этому поводу и обсуждение их с близким человеком. Это своего рода контроль своей жизни перед неизбежным.

Отсутствие болезненных ощущений

Процесс умирания иногда бывает достаточно длительный. В такой ситуации пациенту необходимо обезболивание, а в некоторых случаях и отключение от аппарата, поддерживающего жизнь и тем самым продлевающего страдания.

Некоторые обречённые люди не соглашаются на медицинское вмешательство, а стремятся без лишней суеты и проволочек покинуть этот мир.

В больничной обстановке многие умирающие люди чувствуют себя неуютно, и психолог рекомендует попытаться создать условия, приближённые к домашним. Возможно – любимая музыка, любимый запах или просто задушевная беседа. Если же есть возможность, то умирающему лучше всего в последний свой час находиться дома.

Открытые разговоры о процессе умирания и смерти

Кто находит в себе силы при жизни говорить о смерти, встретит свой последний час, сохраняя самообладание. По этой причине Эмили Мейер говорит о пользе «кафе смерти», и они в стране становятся всё более популярными.

В таких уютных кафе за чашкой чая собираются представители неформальных организаций и в спокойной обстановке ведут околосмертные разговоры. Здесь обсуждаются, например, траурные ритуалы, предпочтительность кремации, а также вероятность того, существует ли жизнь после смерти.

Психолог отметила, что медработники также стараются избегать разговоров на данную тему. Ведь задача врача – жизнь продлевать, и именно этому будущих врачей учат в вузах. Поэтому смерть, как правило, врачом воспринимается как его личный провальный опыт.

Теоретически большинство медработников согласны, что обсуждать свой финал – это было бы правильно. Однако на практике опрос среди американцев показал, что 46% из них не представляют, какие подбирать слова, говоря с пациентом о его смерти.

Психолог уверена, что медикам понять это особенно важно. Если они поймут, что такое хорошая смерть, то и обычным людям смогут помочь увидеть в своём переходе в мир иной естественный процесс.

Источник: rsute

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