Когда Сретение Господне в 2021 году по церковному календарю? Традиции дня

Исторические данные гласят, что торжество Сретение Господне было установлено в память в событиях, во время которых младенец Иисус Христос вместе с Девой Марией и Иосифом Обручником попали на территорию Иерусалимского храма.

Праздник является двунадесятым непереходящим

Для православных верующих довольно важна информация о том, какого числа в 2021 году будет отмечаться Сретение Господне. Известно, что данное церковное торжество входит в число двунадесятых непереходящих христианских праздников. Во время него граждане вспоминают о некоторых исторических событиях, а также соблюдают традиции представителей славянского народа.

Дата проведения торжества Сретение Господне в 2021 году и его история

Отмечается, что представители христианской церкви ежегодно составляют календарь, в котором описываются даты проведения тех или иных православных празднований. Особенно важна данная процедура из-за того, что в традициях славянского народа существуют торжества, проводимые каждый год в разные календарные даты. Однако Сретения Господня это не касается – праздник является двунадесятым непереходящим, и в 2021 году, как и во все прошлые годы, он будет отмечаться в день 15 февраля.

Исторические данные гласят, что торжество Сретение Господне было установлено в память в событиях, во время которых младенец Иисус Христос вместе с Девой Марией и Иосифом Обручником попали на территорию Иерусалимского храма. Происходило это на 40 день после рождения Спасителя, а делалось это для того, чтобы принести Господу благодарственную жертву появление на свете ребёнка, который сможет сильно изменить мир.

На территории Иерусалимского храма в день Сретения Господня находился праведный Симеон, который из-за сомнений о рождении Спасителя мог жить на Земле до тех пор, пока он сам не сможет убедиться в исполнении слов народа. Так, по приказу Святого Духа он пришёл в храм и действительно увидел в руках родителей Иисуса Христа. Тогда праведный Симеон смог понять, что именно этот ребёнок станет спасителем всего христианского народа. Прожил на свете он, согласно преданиям, около 300 лет.

Будущего Спасителя в храме Иерусалимском также смогла увидеть пророчица Анна. Отмечается, что слово «сретение» в церковном праздновании обозначает встречу человечества в виде праведного Симеона с Господом.

Обычаи, соблюдаемые во время празднования в честь Сретения Господня

Представители православного народа считали, что день 15 февраля каждого года – это время, с которого на Землю начинает возвращаться весна. Среди славянского народа существовало поверье, согласно которому во время празднования в честь Сретения Господня зима и лето начинают бороться за свои права. Так, времена года решали, кому идти дальше, кому отступать назад. Народ наблюдал: если после 15 февраля не заканчивались морозы, значит, весна и лето проиграли, и они будут наступать не скоро.

Христианские верующие, согласно традициям, в день 15 февраля каждого года занимались изготовлением и выпеканием пирожков с различными начинками. Кулинарные изделия при этом были необычной формы – в виде жаворонков. Подобные блюда символизировали окончание зимы, а также приход более тёплого времени года. Некоторые христианские верующие считали, что пирожки в виде жаворонков могут помочь лету выиграть в схватке с зимой.

В честь церковного празднования в честь Сретения Господня христианские верующие, согласно традиции, обходили с иконой все дома, а также молились Господу. Было принято благодарить Бога за то, что много лет назад он послал христианам Спасителя, а также просить его о том, чтобы на Земле царило благополучие. Также с помощью молитв в день 15 февраля каждого года православные верующие просили у Господа здоровья и богатого урожая.

Славянские традиции также гласят, что во время церковного празднования в честь Сретения Господнего христианам нужно было заботиться о домашнем скоте с удвоенной силой. Огородники и садоводы ежегодно в день 15 февраля занимались своими растениями. Считалось, что ветер во время церковного торжества сдувает с деревьев оставшиеся после Святок нечистые силы, что обеспечивает урожай фруктов.

Приметы и поверья Сретения Господня, отмечаемого 15 февраля 2021 года

Православные верующие издавна в день 15 февраля, во время церковного торжества в честь Сретения Господня, обращали внимание на приметы и поверья, а также следовали некоторым правилам поведения. Так, как и во время других важных христианских праздников, запрещено было заниматься сложным физическим трудом. Также нельзя было устраивать ссоры в семье и употреблять алкогольные напитки. Купание и сквернословие также попадали под запрет.

Приметы на день 15 февраля в первую очередь касались погодных условий:

весна будет такой же, как и погода в день 15 февраля;

весна придёт рано, а также будет тёплой, если со Сретения Господня началась оттепель;

потепления не стоит ждать, если на Сретение Господне выпал снег;

метель в день 15 февраля говорит о том, что будет богатый урожай зерновых культур;

богатый урожай льна будет, если погода во время церковного празднования солнечная;

если ветрено в день 15 февраля, значит, будет большой урожай фруктов.

По ночному небу судили, какой будет весна. Так, если 15 февраля 2021 года видны звёзды, значит, потепление будет достаточно скоро. Если Луна закрыта облаками, значит, весной будет выпадать снег.

Источник: rsute