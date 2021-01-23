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Подробности и видео тройного ДТП с маршруткой №13 в Бердске: Разбилась купленная месяц назад Honda Odyssey

15:06 23.01.2021, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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Маршруточник не смог затормозить на скользкой дороге, когда загорелся красный сигнал светофора, и ударил два легковых автомобиля. Из-за аварии движение на центральном перекрестке затруднено.

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Центральный перекресток Бердска встал из-за тройного ДТП

Днем на центральном перекрестке Бердска произошло тройное ДТП. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», столкнулись "Мазда", "Хонда" и маршрутка №13. Из-за этого на пересечении улиц Первомайской и Ленина примерно с 13.15 субботы 23 января серьезно затруднено движение, так как столкнувшиеся автомобили перегородили практически все полосы движения.

По предварительной информации, среди людей пострадавших нет. На месте ДТП работает аварийный комиссар. Пассажиры маршрутки покинули салон. В причинах дорожного происшествия разбирается аварийный комиссар.

Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» участники аварии, маршрутка не смогла затормозить на скользкой дороге перед светофором, который загорелся красным. Микроавтобус сначала вынесло на «Хонду», ехавшую по Первомайской в направлении трассы Р-256, а затем на «Мазду», двигавшуюся во встречном направлении.

Все машины серьезно пострадали. Водитель «Хонды», которую вынесло на обочину в сугроб кого-то оптимистично успокаивал по телефону: дескать, все живы-здоровы, ничего страшного. Хотя, как рассказал, автомобиль о приобрел только месяц назад «за приличную сумму». И вот придется вкладываться в ремонт.

- Маршруточник говорит, что дал по тормозам — красный горит, но сделать ничего не смог, маршрутку повело, - рассказал водитель «Одиссея». - Я только купил машину почти за полмиллиона. Все живы, слава Богу.

В любом случае признают виновным маршруточника, поскольку он выехал на красный свет. А то, что проезжая часть скользкая, так он должен был предусмотреть дорожные условия и ехать в соответствии с ними.

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"Хонду" ее новый хозяин купил лишь месяц назад

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Honda Odyssey аварийный комиссар ДТП ДТП с маршруткой светофор
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От редакции

Виноват маршруточник или дороги?

Аноним, 23 января 2021 16:01
Это он специально сделал, от зависти.
Семён, 23 января 2021 16:30
Я всегда в недоумении, когда вижу аварии в Бердске- городе, который можно проехать за 15мин. Всегда одно и тоже- водители пытаются проскочить на жёлтый. Помочь воспитать дисциплину у водителей можно регулярным дежурством полицейских на паре известных светофоров. Ведь даже водители маршруток, в чьих руках жизни людей нарушают ПДД.

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