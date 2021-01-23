«Мыльные» брови: почему они так популярны?

Тренд «мыльных» бровей выстрелил в Instagram в 2019 году, так как правила игры диктует мода на густые, красивые и широкие брови. Тенденцию с удовольствием подхватили beauty-блогеры и звезды, ведь мыло (которое используется вместо привычного геля) придает бровям красивую текстуру, мягкую форму, объем и желаемую густоту.

При этом брови смотрятся естественно, а заполнять их цветным карандашом или лайнером вовсе не обязательно. Более того, makeup-артисты утверждают, что мыло справляется с фиксацией бровей намного лучше, чем обычный гель. Все дело в том, что гели разрабатываются на водной основе, поэтому, когда человек потеет, фиксация ослабевает.

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Издание Allure побеседовало со специалистами, чтобы выяснить все тонкости и нюансы использования мыла для укладки бровей.

Шведская визажистка Линда Халлберг говорит, что визажисты уже довольно давно используют мыло для фиксации бровей, но только выстрел в Instagram сделал этот трюк общепопулярным. Линда объясняет, что мыло – это самый простой и быстрый способ сделать брови визуально более пушистыми и густыми, а другими словами – модными и трендовыми.

Бровист Робин Эванс связывает тренд «мыльных» бровей с советом визажиста Рианны Присциллы Оно. Именно после ее рекомендации использование мыла для укладки бровей стало с каждым днем набирать популярность.

Как уложить брови мылом?

Пользоваться мылом для укладки бровей проще простого. Робин Эванс советует для начала зачесать брови наверх, а затем на волоски тонкими слоями нанести мыло, обеспечивая надежную фиксацию. Если у девушки совсем тонкие и редкие брови, визажист рекомендует добавить немного цвета.

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Как выбрать мыло для бровей?

Не каждое мыло подойдет для фиксации бровей. Важно выбирать средство с глицерином в составе – благодаря относительно низкому pH риск раздражения кожи сводится к нулю.

Линда Халлберг рекомендует использовать прозрачное мыло, так как оно не оставляет белесый налет. К тому же именно глицериновое мыло, как правило, прозрачное.

Существует и специальное мыло, разработанное для укладки бровей. На сегодняшний день его выпускают несколько брендов, поэтому выбрать есть из чего.



мыло для укладки бровей

Недостатки укладки бровей мылом

У этого метода есть несколько «но». Во-первых, мыло может попасть в глаза и вызвать жжение, если вспотеет лоб или если на лице окажутся капли воды. Во-вторых, регулярное использование мыла на бровях может вызвать раздражение кожи. В-третьих, наслаивание мыла поверх тональной основы в зоне бровей может выглядеть неэстетично, поэтому работать с этим продуктом стоит очень аккуратно.

По этим причинам химик в области косметических продуктов Джинджер Кинг советует использовать мыло для укладки бровей время от времени, а не на постоянной основе. Соответственно, такой метод идеально подходит для работы визажистам, а вот обычным девушкам стоит применять этот beauty-продукт лишь изредка.

Источник: pro.bhub.com.ua